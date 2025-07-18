Meclis'te 'LGS 'kavgası: Mustafa Varank, Mahir Başarır'a 'Ayı gibi oturuyorsun' dedi, ortalık karıştı

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz alarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan’ın LGS'de şaibe iddialarına karşı yaptığı açıklamayı eleştirdi.

BAŞARIR'DAN LGS İDDİASI: "2022'DE ÇOCUĞU DA TÜM SORULARI TAM YAPMIŞ"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, LGS'de 719 öğrencinin tam puan yaparak birinci olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasının soruların çalındığının kanıtı olduğunu öne sürerek, "Bakan inkâr ediyor, 29 kişi hakkında soruşturma açılmış, bilişim sorumlusu görevden alınmış. Ne yazıktır ki ilk kez size söylüyorum, o bilişim sorumlusunun 2022'de çocuğu da tüm soruları tam yapmış. İmam hatipler üzerinden algı yaptığımız söyleniyor. Hiç alakası yok. Eğer ki bir imam hatip lisesinde 39 tane birinci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar şaibedir" dedi.

Başarır’ın ifadeleri milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalara neden oldu.

VARANK İLE BAŞARIR ARASINDA GERGİNLİK

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Bu sırada Başarır ile Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank arasında gerginlik yaşandı.

Varank, Başarır’a yönelik “Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız, hayatınız yalan, ahlaksız bir yalancısın” sözlerini sarf etti.

"AYI GİBİ OTURUYORSUN" DEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Varank'ın "Şu hâle bak, ayı gibi oturuyorsun ya" sözlerine daha da sinirlenen Başarır, 'Sensin ayı, geri zekâlı, ahlaksız herif' diye karşılık verdi.

İki isim de birbirlerinin üzerine yürürken, araya diğer milletvekilleri girdi.