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Mecnun Otyakmaz’dan Robinho açıklaması

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Robinho'nun 1+1 yıllık sözleşme uzatma tekliflerine uzun süre cevap vermemesi ve sezon sonu mukavelesinin bitecek olmasından dolayı da oyuncunun Medipol Başakşehir'e transferini değerlendirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Mecnun Otyakmaz’dan Robinho açıklaması

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Robinho'nun Medipol Başakşehir'e transferiyle ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Otyakmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ara transfer dönemi 04.01.2019 tarihinde resmi olarak başladı. Ligin ilk yarısını 24 puanla, 9. sırada tamamlayan takımımız, ilk 10 içinde yer alma hedefini ilk yarının sonlarına doğru yaptığı çıkışla tutturmuş durumda.”ifadelerini kullandı.Sezonun ilk yarısında oynadıkları futbol ile birçok oyuncumuz otoritelerin dikkatini çekmeyi başardı. Doğal olarak bazı oyuncularımıza transfer teklifleri oldu. Mevcut kadromuzu korumak isteğinde olan yönetimimiz bu teklifleri teşekkür ederek reddetti. Ancak Robinho özelinde transfer teklifini değerlendirmek zorunda kaldık. Sebebi ise 1+1 yıl daha sözleşme uzatılması teklifimizi uzun süre cevaplandırmaktan imtina eden oyuncumuzun sözleşmesinin 31.05.2019 tarihinde bitecek olması ayrıca; yaptığımız görüşmelerde kendisinin bu transferi tercih ediyor olduğunun anlaşılması bizi üzülerek de olsa bu kararı almaya itmiştir. Bu arada oyuncumuzla ilgilendiğini baştan beri açıkça söyleyen, önce kulübü ile anlaşıp sonra oyuncu ile görüşen Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulunun ahlaki ve sportif davranışla bu transferi yürütme hassasiyetleri tarafımızdan takdir görmüştür. Kendilerine bu örnek tutumdan dolayı teşekkür ederiz.”

"Bu önemli kayıp hedeflerimizden geri koymayacaktır"

Otyakmaz, Robinho'nun takımdan ayrılmasının hedeflerine ulaştırmakta kendilerini asla alıkoymayacağına da değinerek, “Tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik süreç zorda olan kulüplerimizi daha da olumsuz etkilemiş, birçok kulüp elindeki değerli oyuncularını gönderme yoluna başvurmuştur. Bizim de içinde bulunduğumuz krizden etkilenmemiz mümkün olmadığından bu tür transferlerin doğal karşılanmasını beklemek, bir kulüp yönetiminin en doğal hakkıdır diye düşünüyoruz. Transfer döneminde kadromuza yapacağımız takviyelerle, takımımız iddiasını ve hedeflerini sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Profesyonel futbol takımımızın eski oyuncusu Robinho'nun bize saha içi ve saha dışında kattıkları, marka değerimizi ve dünyada bilinirliğimizi arttırdığı için teşekkür ederiz. Robinho ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileriz” şeklinde konuştu.

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