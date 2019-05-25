SPOR

Mecnun Otyakmaz: Hakan Keleş kararını sonra vereceğiz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ve sözleşmesi biten oyuncular ile devam edip etmeyeceğimize yönetim kurulu toplantısından sonra karar vereceğiz" dedi.

Mecnun Otyakmaz: Hakan Keleş kararını sonra vereceğiz

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında lig şampiyonu Galatasaray’ı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, şampiyon Galatasaray’ı tebrik etti.

Başkan Otyakmaz, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Sözlerime Galatasaray'ı kutlayarak başlamak istiyorum. Tebrik ederiz. Hem kupayı bu stadyumda aldılar hem de şampiyon oldular. Galatasaray ve camiasını tebrik ediyorum. Bizim için de çok önemli bir karşılaşmaydı. Ligin son maçında taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. 2-0 gibi bir skordan geri döndüğümüz için de çok mutluyuz. Taraftarlarımız da çok mutlu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

"SIKINTILI SÜREÇ YAŞADIK"

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, hafta içi yönetim kurulu ile toplantı yapacaklarını söyleyerek, “Sıkıntılı başladığımız ligi Hakan Keleş'in gelmesiyle ilk yarıyı rahat bitirdik. İkinci yarıya da fena başlamamıza rağmen iç sahada kaybettiğimiz kritik karşılaşmalarda biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık ama önemli beraberliklerle de çok fazla sıkıntı yaşamadan bu maça kadar geldik. 41 puanla sezonu tamamlamış olduk. Denk güçte olan takımların bulunduğu ligde daha iyi yerde sezonu tamamlayabilirdik. Yönetim kurulu ile yapacağımız toplantının ardından Hakan Keleş ve sözleşmesi biten oyuncular ile devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz” ifadesini kullandı.

Korkunç! Her şey bir anda olduKorkunç! Her şey bir anda oldu
Emre Kılınç ameliyat olduEmre Kılınç ameliyat oldu
David Braz’a teklif geldiDavid Braz’a teklif geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor mecnun otyakmaz Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Trabzonspor kazandı ama yetmedi

Trabzonspor kazandı ama yetmedi

Resmi açıklama! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu...

Resmi açıklama! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu...

Kartal Güven'le uçtu, üçüncülüğü vermedi!

Kartal Güven'le uçtu, üçüncülüğü vermedi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hugo Vieira, Sivas’a döndü

Hugo Vieira, Sivas’a döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başakşehir'e geçit vermeyeceğiz'

'Başakşehir'e geçit vermeyeceğiz'

'1 puan aldığımız için memnunuz'

'1 puan aldığımız için memnunuz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecnun Otyakmaz: Hakan Keleş kararını sonra vereceğiz

'Hakan Keleş kararını sonra vereceğiz'

Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat oldu

Emre Kılınç ameliyat oldu

Sivasspor'da David Braz’a teklif geldi

David Braz’a teklif geldi

Douglas: Taraftarları stada davet ediyoruz

Dogulas'tan taraftara çağrı

Sivassporlu Emre Kılınç, sezonu kapattı

Genç futbolcu sakatlandı

Demir Grup Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Sivasspor'da dev yaprak dökümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.