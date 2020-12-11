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Mecnun Otyakmaz: Niyetleri bize eziyet etmekti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 11.12.2020 12:00 | Son Güncelleme

İsrail'de havalimanında çirkin uygulamaya maruz kalan Sivasspor Türkiye’ye döndü. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bilerek ve isteyerek kendilerine eziyet edilmek istendiğini söyledi.

Mecnun Otyakmaz: Niyetleri bize eziyet etmekti

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi L Grubu 6. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Sivasspor, İsrail'de havalimanında çirkin bir uygulama ile karşı karşıya kaldı.

Çeşitli bahanelerle saatlerce havalimanında tutulan kafile sabah saatlerinde Türkiye’ye döndü. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kafileyi taşıyan uçak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iner inmez basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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MECNUN OTYAKMAZ: NİYETLERİ BİZE EZİYET ETMEKTİ

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz saatlerce bekletildiklerini belirterek, "Bize 1.30’da havalimanının kapanacağını söylediler. Bizde bunun için planlarımızı buna göre yaptık. Devre arasında eşyalarımızın büyük bir bölümünü havalimanına gönderdik. Yine devre arası arkadaşlarımız gidip uçuş kartlarımızı hazırladılar. Onlarda bizi 1 nolu terminale yönlendirdiler. Amaçları herhalde insan olmayan yerde bizi daha uzun süre tutmaktı. Orada bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Hiçbir kapıdan geçemedik. Daha sonra tek bir personel manuel olarak işlemlerimizi yapmaya kalktı. Tek bir kişinin bile işlemi çok zaman alıyordu. Bize yardımcı olmaları konusunda görüşmelerde bulunduk. Hiçbir şey değişmeyince küçük çaplı bir protestoda bulunduk. Uçağın kalkma vaktine az bir süre kala işlemler hızlandırıldı. Bize uçağa göndereceklerini düşündük. Bizleri iki ayrı otobüse bindirip havalimanının içerisinde epeyce dolaştırdılar. Neticede havalimanının kapandığını uçamayacağımızı söylediler. 5.30’a kadar bizi tuttular. Benim üzüldüğüm şey, biz misafirperveriz. Tüm misafirlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bize kim nasıl davranıyorsa bizde onlara öyle davranalım artık. Artık yeter. Her seferinde bu tip şeyler yapıyorlar. Daha öncede o ülkeye gittiğimde bu tip şeyler yapılmıştı. Bunlar yapılmaya devam ediyor. Bizde onların takımlarına böyle şeyler yaparsak bir daha bizlere böyle davranmazlar diye düşünüyorum" dedi.

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"DALGA GEÇER GİBİ ÖZÜR DİLEDİLER"

Otyakmaz yaşananlardan sonra İsrailli yetkililerin dalga geçer gibi özür dilediklerini belirtip, “Uçağımız 5.30’da kalktı. Bizi yaklaşık 2 saat oyaladılar. Sadece 43 kişiyiz. Bilerek isteyerek bunu yaptılar. Şimdi özür diliyormuş gibi davranıyorlar ama dalga geçer gibiler. Kesinlikle art niyetliydiler ve amaçları bize eziyet etmekti. Maccabi kulübünü de kınıyorum. Çünkü onlar buraya geldiklerinde onlara burada gayet iyi davrandık. Onlarında biraz gözleri üzerimizde olabilirdi. Biz 1.30 ile 5.30 arasında uçuş olmadığını biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi almıştık. Niyetleri bize eziyet çektirmekti. Ama bunu başaramadılar” dedi.

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Otyakmaz, yaşanan tüm olumsuzluklara ve alınan mağlubiyete rağmen takımını kutlayarak şunları söyledi.

"Bugün onların Hanuka bayramıydı. Biz onların bayramlarını kutladık. Karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Ama 'Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu' gibi oldu. Sonra yeterince rahatsız edici şeyler oldu. 5.30'da uçak kalktı. Arzu ettiğimiz sonucu alamadık ama bu şartlarda, bu pandemi ortamında iyi mücadele gösterdikleri için hem oyuncularıma hem teknik heyete teşekkür ediyorum" diye belirtti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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