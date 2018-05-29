SPOR

Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Alex de Souza'ya teslim edecek

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.05.2018 07:06 | Son Güncelleme

Samet Aybaba ile sözleşme yenilemeyen Sivasspor’un teknik direktör gündemine flaş bir isim geldi: Alex de Souza... Başkan Mecnun Otyakmaz’ın, hocalık yapmak isteyen efsane isme takımı teslim edeceği bildirildi.

Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Alex de Souza'ya teslim edecek

Bir sezon aradan sonra geri döndüğü Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Samet Aybaba’yla sözleşme yenilemeyen Sivasspor’da hoca gündemi oldukça yoğun. Başta Gheorghe Hagi olmak üzere Elano, Tamer Tuna gibi isimlerle temas kuran kırmızı beyazlu takımın asıl hedeflediği isim Alex de Souza.

Yiğidolar’da başkan Mecnun Otyakmaz’ın takımı Fenerbahçe’nin efsane yıldızı Alex de Souza’ya emanet etmek istediği öğrenildi. Her fırsatta bir gün Türkiye’yi döneceğini açıklayan ve en son İzmir’de katıldığı Altınordu organizasyonunda teklif gelmesi halinde teknik adamlık konusunda teklif gelmesi halinde değerlendireceğini ifade eden Alex’le temaslara başlandı.

Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı ifade edilirken Sivasspor Yönetimi birkaç güne kadar durumu netleştirip Alex’i resmi görüşme gerçekleştirmek adına Türkiye’ye davet edecek. (FANATİK)

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Sivasspor Seedorf'u gündemine aldıSivasspor Seedorf'u gündemine aldı
Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiasıSivasspor için Gheorghe Hagi iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor alex de souza

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

Liverpool, Karius için kararını verdi! Hedefte Alisson Becker var

Liverpool, Karius için kararını verdi! Hedefte Alisson Becker var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Alex de Souza'ya teslim edecek

Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Alex de Souza'ya teslim edecek

Sivasspor Seedorf'u gündemine aldı

Sivasspor Seedorf'u gündemine aldı

Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

Sivasspor için Gheorghe Hagi iddiası

Samet Aybaba, Demir Grup Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Samet Aybaba, Demir Grup Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Sivasspor'un yüzü evinde güldü

Sivasspor'un yüzü evinde güldü

Seedorf Süper Lig'e geliyor

Seedorf Süper Lig'e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.