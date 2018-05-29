Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Alex de Souza'ya teslim edecek

Bir sezon aradan sonra geri döndüğü Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Samet Aybaba’yla sözleşme yenilemeyen Sivasspor’da hoca gündemi oldukça yoğun. Başta Gheorghe Hagi olmak üzere Elano, Tamer Tuna gibi isimlerle temas kuran kırmızı beyazlu takımın asıl hedeflediği isim Alex de Souza.
Yiğidolar’da başkan Mecnun Otyakmaz’ın takımı Fenerbahçe’nin efsane yıldızı Alex de Souza’ya emanet etmek istediği öğrenildi. Her fırsatta bir gün Türkiye’yi döneceğini açıklayan ve en son İzmir’de katıldığı Altınordu organizasyonunda teklif gelmesi halinde teknik adamlık konusunda teklif gelmesi halinde değerlendireceğini ifade eden Alex’le temaslara başlandı.
Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı ifade edilirken Sivasspor Yönetimi birkaç güne kadar durumu netleştirip Alex’i resmi görüşme gerçekleştirmek adına Türkiye’ye davet edecek. (FANATİK)
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