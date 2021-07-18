Medeniyetler şehri Diyarbakır ve Mardin turizmde bayram bereketi yaşayacak

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR / ÖMER YASİN ERGİN - Zengin tarihi dokusu ile göz kamaştıran, kadim geleneği ve mutfağı ile ilgi gören medeniyetler şehri Diyarbakır ve Mardin turizmde çifte bayram yaşayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıklamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişi rotasını kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin'e çevirdi.

Normalleşmeyle hareketliliğin yaşandığı tarihi kentlerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Bayram tatilini ecdat yadigarı eserlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle ve gastronomisiyle ziyaretçileri cezbeden Diyarbakır ve Mardin'de geçirmek isteyenlerin yoğun talebi turizmcileri de sevindirdi.

- "Otellerin hepsi dolu. Müthiş bir talep var"

TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Baturay, AA muhabirine, vatandaşların salgın nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçtiğini, artık gezmek ve eğlenmek istediklerini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm bileşenleri olarak salgın sürecine rağmen iyi yol katettiklerini, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri karşılamaya hazır olduklarını belirten Baturay, turistlerin bölgeyi çok merak ettiğini, yeni yerler keşfetmek istediğini ifade etti.

Baturay, "İnsanlar buraya geldiklerinde kendilerini mutlu hissedecekler. Misafirlerimizin hem karnı hem gözü doyacak hem de mutlu şekilde buradan ayrılacaklar. Şu anda çok yoğunluk var. Özellikle Kurban Bayramı'nın gelmesi ile yoğunluk oluştu." dedi.

Bölgeye gelenlerin tarihi mekanları çok merak ettiğini anlatan Baturay, gastronominin de bölgeyi cazibe merkezi haline getiren nedenlerden biri haline geldiğini aktardı.

Baturay, herkesin gelip bölgeyi görmesi gerektiğini dile getirerek, "Bence gelmek, buraları keşfetmek için müthiş bir zaman. 2-3 yıl sonra belki burada turistlerden adım atamayacağımız konuma geleceğiz. Buraları kalabalıkta değil de daha sakin gezmek istiyorsanız tam zamanı. Kurban Bayramı dolayısıyla çok yoğun. Otellerin hepsi dolu. Müthiş bir talep var." diye konuştu.

- "Turizm açısından ciddi bir hareketlilik bulunmakta"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Ali Tanış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından turizm sektörünün de etkilendiğini söyledi.

Aşılama çalışmaları ve yaşanan normalleşme ile hareketliliğin arttığına işaret eden Tanış, "Pandemi süreci ile kıyaslama yapıldığında turizm açısından ciddi bir potansiyel, hareketlilik bulunmakta. İnsanların dışarıya çıkma, seyahat etme, denize girme, tarihi ve kültürel alanları gezme ve gastronomiden faydalanma eğilimleri başladı. Ümit ediyoruz ki bu süreç daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemiş olur." ifadelerini kullandı.

Otel işletmecileri olarak tüm tedbirlere uygun şekilde hizmet verdiklerini aktaran Tanış, kentteki tüm otellerin aynı zamanda Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olduğunu, her ay denetlendiğini kaydetti.

Tanış, Mezopotamya'nın altın üçgeni olarak adlandırılan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da tarihi ve kültürel envanterin çok fazla olduğuna dikkati çekerek, gezilecek ve görülecek çok sayıda yer olduğunu belirtti.

Bayramda daha da hareketlilik beklediklerini anlatan Tanış, bölge illerinin bu süreçte tatilini değerlendirmek isteyenler için iyi bir gezi rotası olduğunu ifade etti.

- "Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 70'lerde"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, Mardin'de yaklaşık 15 bin yatak kapasiteli 64 konaklama tesisinin bulunduğunu söyledi.

Normalleşme sürecinde kentte ciddi bir talebin oluştuğuna işaret eden Gürgör, "Mardin'e gelen herkes kendinden bir parça görür. Açık bir müze. Gelen misafirlerimiz çok mutlu şekilde ayrılıyor. Mardin zengin bir kültüre sahip. 1 Temmuz'dan itibaren ciddi talep almaya başladık. Hem hafta sonu hem hafta içi yerli ve yabancı misafirlerimiz gelmeye başladı. Şu anda doluluk oranımız yüzde 70'lerde. Bu da bizim için sevindirici." şeklinde konuştu.

- "Bayram tatilini yüzde 100 kapasiteyle kapatacağımıza inanıyorum"

Gürgör, Mardin'in turizmde uzun vadede hedeflerine hızla ilerlediğini, salgından sonra ise ilk hedeflerinin 1 milyon misafiri konuk etmek olduğunu dile getirdi.

Kurban Bayramı tatili için de çok ciddi taleplerin geldiğini anlatan Güngör, "Bayram tatilini yüzde 100 kapasiteyle kapatacağımıza inanıyorum. Misafirlerimiz rahatlıkla Mardin'e gelebilir. Gelen misafirlerimiz mutlu bir şekilde ayrılacaklardır." dedi.

- "Çok güzel bir bayram tatili geçireceğiz"

Seyahat acentesi temsilcisi İsmail Sincar ise 12 yıldır bu sektörde faaliyet yürüttüklerini, salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtti.

1 Temmuz'dan sonra Mardin'de ciddi bir hareketlilik başladığınına bunun da turizmcileri sevindirdiğine değinen Sincar, "Otellerdeki doluluk oranı çok yüksek seviyede, neredeyse satışa kapandı. Biz de çalışmalarımızı ona göre hazırladık. Şu anda ciddi talep var. Rezervasyonlarımızı aldık. İnşallah çok güzel bir bayram tatili geçireceğiz." diye konuştu.

Sincar, hem Mardin hem de ülkenin turizmde hak ettiği değeri göreceğini ifade etti.

İstanbul'da yaşayan öğretmen Hacer Aydın, Kurban Bayramı tatilini geçirmek için arkadaşlarıyla Mardin'e geldiklerini söyledi.

Erkenden gelerek gezmeye başladıklarını belirten Aydın, "Çok memnun kaldık. Herkesi buraya bekleriz." dedi.

İstanbul'dan kente gelen Elif Taş ise en çok merak ettikleri şehri gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bu yaz sıcağında ilk görmek istediğimiz yer buralar oldu. Arkadaşlarla toplanıp buraya geldik. Mardin'e gelirken çok heyecanlandım. Buraları gelip görmek beni çok mutlu etti. İçimde çok farklı bir huzur var. Çok etkilendim. Merak edenlere mutlaka tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

