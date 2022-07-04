MediaMarkt’tan vantilatör ve klima kampanyası

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, yaz aylarının en çok aranan ürünlerinden olan vantilatör ve klimalarda kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıcak havalar neredeyse ülkenin tamamında etkisini göstermeye başladı. Yaz aylarında sıcaktan bunalmak istemeyen tüketicilerin öncelikli tercihleri ise genellikle klima veya vantilatörler oluyor. Tüketicilerin bu talepleri doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da serinletici ürün kategorilerinde kampanyalarını başlatan MediaMarkt, 7 Temmuz tarihine kadar "Serinleten Teknolojiler MediaMarkt"ta sloganı ile tüketicilerinin yanında olacak.

Açıklamaya göre, kampanya kapsamında Altus AL 15 A ayaklı vantilatör 679 TL, Baymak Elegant Plus 09 klima 8 bin 999 TL, DemirDöküm KION 12000 BTU klima 9 bin 999 TL ve LG AC12BH 12000 BTU klima 13 bin 999 TL'den satışa sunulacak.

Mağazalarında, mediamarkt.com.tr ve mobil uygulamasında klima ve vantilatör ürünlerinde çeşitli alternatifler sunan MediaMarkt, aynı zamanda alanında uzman personel kadrosuyla da tüketicileri “kendileri için doğru ürüne” yönlendiriyor. Buna ek, klimalar hakkında bilgi almak isteyen tüketiciler, MediaTrend’te yer alan bu rehbere göz atabileceği gibi öne çıkan 4 klima modelini de inceleyebilecekler.

