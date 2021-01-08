Medicana'dan "Aort anevrizması ihmale gelmez" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökçe Şirin, "Damar duvarının sağlamlığını kaybetmesi, genişlemesi olarak tanımlanan ve patlamaya hazır bir bomba gibi hayatı tehdit eden anevrizmalara tansiyon, sigara, genetik faktörler gibi nedenler yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Medicana Çamlıca Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şirin, anevrizma ya da halk diliyle balonlaşmanın, damar duvarının sağlamlığını kaybetmesi ve genişlemesi olduğunu belirtti.

Şirin, anevrizmaya karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anevrizmalar genellikle herhangi bir belirti vermezler. Bu nedenle rutin kalp ve damar sağlığı kontrolleri ihmal edilmemelidir. Bir genişlemeden ya da bir anevrizmadan söz edebilmek için normal damar çapının en az bir buçuk ya da iki katı kadar genişlemesi gerekir. Kişinin yaşına, cinsiyetine, boyuna, vücut ağırlığına ve bulunduğu bölgeye göre damar çapları farklılık göstermektedir. Yüksek tansiyon, sigara kullanımı, genetik faktörler ve bazı enfeksiyonlar anevrizmaya yol açan nedenler arasındadır. Bazen de travma sonrası damarlarda anevrizma oluşumu görülmektedir. Anevrizma aortunun bölümlerinden herhangi bir yerinde görülebilir. Anevrizmalar en çok böbrek atardamarlarını verdikten sonraki bölümde gelişir. Bazen tek bir anevrizma, bazen birden fazla anevrizma oluşabilir."