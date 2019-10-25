MediEvil yaklaşık olarak 21 yıl sonra tekrardan konsollarımıza konuk olacak

Dinamikleri, atmosferi ve oynanışıyla kendine has bir tarzı olan MedEvil, yaklaşık olarak 21 yıl aradan sonra tekrardan konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. MedEvil Remake, 25 Ekim’de Türkçe altyazı seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.
Oyunu önceden deneme fırsatı bulan dünyanın önde gelen mecraları yapım için ilk incelemelerini yayımladılar. Dilerseniz aşağıdan oyunun inceleme puanlarına göz atabilirsiniz.
Daily Star 100
PlayStation Universe 95
Game Over Online 90
Wccftech 82
Areajugones 80
Game Rant 80
GameOver.gr 80
GameSpew 80
Twinfinite 80
3DJuegos 75
Everyeye.it 75
Hobby Consolas 75
God is a Geek 75
Destructoid 75
Vandal 72
Hardcore Gamer 70
Multiplayer.it 70
The Games Machine 70
VideoGamer 70
Critical Hit 70
GamingTrend 70
PSX-Sense.nl 70
Easy Allies 70
TheSixthAxis 70
Eurogamer Italy 70
IGN Spain 68
AusGamers 65
Stevivor 65
IGN 65
Video Chums 63
GamePro Germany 60
GamesRadar+ 60
Push Square 60
Trusted Reviews 40
Screen Rant 40
We Got This Covered 40
VGC 40
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