MediEvil yaklaşık olarak 21 yıl sonra tekrardan konsollarımıza konuk olacak

Dinamikleri, atmosferi ve oynanışıyla kendine has bir tarzı olan MedEvil, yaklaşık olarak 21 yıl aradan sonra tekrardan konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. MedEvil Remake, 25 Ekim’de Türkçe altyazı seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

Oyunu önceden deneme fırsatı bulan dünyanın önde gelen mecraları yapım için ilk incelemelerini yayımladılar. Dilerseniz aşağıdan oyunun inceleme puanlarına göz atabilirsiniz.

Daily Star 100

PlayStation Universe 95

Game Over Online 90

Wccftech 82

Areajugones 80

Game Rant 80

GameOver.gr 80

GameSpew 80

Twinfinite 80

3DJuegos 75

Everyeye.it 75

Hobby Consolas 75

God is a Geek 75

Destructoid 75

Vandal 72

Hardcore Gamer 70

Multiplayer.it 70

The Games Machine 70

VideoGamer 70

Critical Hit 70

GamingTrend 70

PSX-Sense.nl 70

Easy Allies 70

TheSixthAxis 70

Eurogamer Italy 70

IGN Spain 68

AusGamers 65

Stevivor 65

IGN 65

Video Chums 63

GamePro Germany 60

GamesRadar+ 60

Push Square 60

Trusted Reviews 40

Screen Rant 40

We Got This Covered 40

VGC 40

