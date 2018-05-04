Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir'in golü 14'üncü dakikada Bajic'ten gelirken, Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2'nci dakikada Volkan Babacan (KK) kaydetti.
Şampiyonluk mücadelesinde kritik puan kaybı yapan Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maçını 9 kişi tamamladı.
Maçın 37. dakikasında rakibini çektiği için sarı kart gören Mossoro, bu sefer 38. dakikada konuk takım oyuncusuna yönelik faulü sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Medipol Başakşehir'de sonradan oyuna dahil olan Arda Turan ise Demir Grup Sivasspor yarı alanında topun taca gitmesinin ardından yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itmesi sonrası 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.
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Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Bajic
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Boye, Bjarsmyr, Auremir, N'Dinga, Saivet, Hakan, Emre, Bifouma, Cyriac
Dakika 13: Ceza sahası yayı içinde kısa pasla topla buluşan İrfan Can Kahveci kaleye sert bir şut gönderiyor ancak bu topu Ali Şaşal Vural tokatlıyor ve topu takip eden savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
Dakika 14: Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca'nın kısa pasıyla topla buluşan Eljero Elia altıpasın hemen sağından kısa pasını Rijad Bajic'e gönderiyor. Rijad Bajic altıpas önünde topla buluşuyor ve bekletmeden topu ağlarla buluşturuyor. Medipol Başakşehir, Rijad Bajic'in golüyle 1-0 öne geçiyor.
Dakika 15: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Manuel Da Costa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde kalıyor.
Dakika 18: Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Henri Saivet kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.
Dakika 38: Marcio Mossoro, Delvin Ndinga'yı sert müdahale ile yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartı görüyor ve oyundan atılıyor.
Dakika 42: Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca'nın kısa pasıyla topla buluşan Rijad Bajic altıpas önünden kaleye şutunu çekiyor. Yerden yavaş şekilde uzak direğe giden bu topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda yatarak kontrol ediyor.
Dakika 44: Ceza sahası yayı dışında kısa pasla topla buluşan Arouna Kone uzaklardan kaleye şutunu çekiyor ancak bu topu kaleci Volkan Babacan yatarak uzak direkte kontrol ediyor.
İkinci yarı
Dakika 52: Ceza sahası içi sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Robinho altıpasın hemen sağından kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top kaleyi bulmuyor ve taça gidiyor.
Dakika 70: Ceza sahası yayı önüne kadar topla ilerleyen Robinho uzaklardan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top kalenin hemen üzerinden dışarı çıkıyor.
Dakika 87: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Kılınç ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularından dönen topu takip eden Mert Hakan Yandaş uzaklardan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Volkan Babacan'ın kontrolünde kalıyor.
Dakika 90+1: Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla ceza sahası içinde topla buluşan Robinho ceza sahası içine ortasını yapıyor. Volkan Babacan bu topu kontrol etmek istiyor ancak elinden kayan top önce direğe sonra ayağına çarpıyor ve kendi ağlarına gidiyor. Demir Grup Sivasspor Volkan Babacan'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik skorla beraberliği yakalıyor.
Dakika 90+3: Arda Turan yan hakeme yaptığı faul itirazları sonrasında hakemi itiyor ve bu hareketi sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan atılıyor.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mossoro, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Visca, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Bajic (Dk. 70 Arda Turan)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Bifouma (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Auremir, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Ndinga, Hakan Arslan (Dk. 46 Robinho), Saivet, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 34 Kone)
Goller: Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Volkan Babacan (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 38 Mossoro, Dk. 90+3 Arda Turan (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Da Costa, Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
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