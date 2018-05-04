Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir'de sonradan oyuna dahil olan Arda Turan ise Demir Grup Sivasspor yarı alanında topun taca gitmesinin ardından yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itmesi sonrası 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçın 37. dakikasında rakibini çektiği için sarı kart gören Mossoro, bu sefer 38. dakikada konuk takım oyuncusuna yönelik faulü sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 13: Ceza sahası yayı içinde kısa pasla topla buluşan İrfan Can Kahveci kaleye sert bir şut gönderiyor ancak bu topu Ali Şaşal Vural tokatlıyor ve topu takip eden savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

Dakika 14: Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca'nın kısa pasıyla topla buluşan Eljero Elia altıpasın hemen sağından kısa pasını Rijad Bajic'e gönderiyor. Rijad Bajic altıpas önünde topla buluşuyor ve bekletmeden topu ağlarla buluşturuyor. Medipol Başakşehir, Rijad Bajic'in golüyle 1-0 öne geçiyor.

Dakika 15: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Manuel Da Costa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde kalıyor.

Dakika 18: Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Henri Saivet kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

Dakika 38: Marcio Mossoro, Delvin Ndinga'yı sert müdahale ile yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartı görüyor ve oyundan atılıyor.