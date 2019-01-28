Başakşehir hata yapmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve 2. sıradaki Galatasaray'ın 6 puan önünde haftayı lider tamamladı.

maçında 12. galibiyetini alan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Edin Visca ve 84. dakikada Eljero Elia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 41'e çıkarttı ve 6 puan farkla liderliğini korudu. Son 5 maçta 4 yenilgi alan Kasımpaşa ise 29 puanla 7. sıraya düştü.

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Arda Turan’ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Clichy, kale önündeki Visca’ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ramazan son anda topu kornere gönderdi.

26. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Visca kullandı. Savunma arasında yükselen Arda Turan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

30. dakikada Caiçara sağdan son çizgiyi inip arka direkteki Arda Turan’ı gördü. Göğsüyle topu kontrol eden tecrübeli futbolcunun sert şutunda Popov son anda topa ayak koydu.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İrfan Can ceza sahası içine ortaladı. Defansın arasından iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

42. dakikada Robinho’yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0