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Başakşehir hata yapmadı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.01.2019 22:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 mağlup etti.

Başakşehir hata yapmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve 2. sıradaki Galatasaray'ın 6 puan önünde haftayı lider tamamladı.

  1. maçında 12. galibiyetini alan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Edin Visca ve 84. dakikada Eljero Elia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 41'e çıkarttı ve 6 puan farkla liderliğini korudu. Son 5 maçta 4 yenilgi alan Kasımpaşa ise 29 puanla 7. sıraya düştü.

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Arda Turan’ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Clichy, kale önündeki Visca’ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ramazan son anda topu kornere gönderdi.
26. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Visca kullandı. Savunma arasında yükselen Arda Turan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
30. dakikada Caiçara sağdan son çizgiyi inip arka direkteki Arda Turan’ı gördü. Göğsüyle topu kontrol eden tecrübeli futbolcunun sert şutunda Popov son anda topa ayak koydu.
38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İrfan Can ceza sahası içine ortaladı. Defansın arasından iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
42. dakikada Robinho’yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

İkinci yarı

48. dakikada Robinho’nun attığı pasla ceza sahası içine giren Caiçara yerden sert vurdu ancak kaleci Ramazan gole izin vermedi.
75. dakikada Trezeguet’nin pasıyla topla buluşan Sadiku uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Mert çok iyi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
76. dakikada son çizgiye inen Pavelka rakibinden sıyrılıp Heintz’a pasını verdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
79. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Elia soldan bindirip ters kanattaki Visca’ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Ramazan yine başarılıydı.
84. dakikada Başakşehir, Kasımpaşa savunmasını az adamla yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Visca, savunmanın arkasına hareketlenen Elia’yı gördü. Bu futbolcu aşırtma bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 2-0

Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
M.Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Mahmut xxx, Clichy xxx, Emre xxx, Mossoro xxx (Napoleoni dk. 80 x), Visca xxx, Arda Turan xxx (Elia dk. 73 xxx), İrfan Can xx (Soner Aydoğdu dk. 68 xx), Robinho xxx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov x, Sadiku xx, Ben Youssef xx, Veigneau x (Özgür Çek dk. 85 ?), Pavelka xx, Tarkan x, Trezeguet x, Eduok x (Azad Toptik dk. 85 ?), Hajradinovic x (Heitnz dk. 46 xx), Koita x
Goller: Visca (dk. 42), Elia (dk. 84) (M. Başakşehir)
Sarı kartlar: Visca, Epureanu (M.Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Adebayor kadroda yok

Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı.

Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.

Tribünler boş kaldı

Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu.

Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden takip etti.

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Demba Ba resmen Başakşehir'deDemba Ba resmen Başakşehir'de
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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir-Kasımpaşa süper lig

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Tayybin takımı geliyor açılın puhaaa
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