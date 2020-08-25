Medipol Başakşehir, Azubuike ile devam edecek

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında FC Pyramids’den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike’nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir. 2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.
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