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Medipol Başakşehir, Azubuike ile devam edecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Kulübü, geçen sezon satın alma opsiyonlu kiraladığı futbolcu Azubuike'nin satın alma opsiyonunun devreye girdiğini ve oyuncunun 2022-2023 sezonu sonuna kadar turuncu lacivertli formayı giyeceğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, Azubuike ile devam edecek

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında FC Pyramids’den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike’nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir. 2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.

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