YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından

26.09.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: "Sonunda umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, futbol şanssızlıklarının bu maçla bitmesini temenni ettiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, kırılma maçına çıktıklarını belirtti.

Maçın sonucunun hem kendisi hem de kulüp için önemli olduğunu vurgulayan Kocaman, "Göreve başladıktan sonra kişisel kariyerimdeki en şanssız dönemi yaşadım. Bizim sıkıntılı periyodumuzda karşımızda enerjisi yüksek bir takım olacaktı. Maçın başlarında en büyük kaygımız etkili atak oyuncularıyla beraber bu enerjiyi skora çevirmeleriydi. Rizespor önde baskıyla başladı. Net bir pozisyon verdik. Futbol şansımızın döndüğü an orası demen lazım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptıkları baskıyla pozisyonlar bulduklarını anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

"İlk yarının ortalarından sonlarına kadar 2. golü aradık. 2. yarı başında Rize baskısını devam ettirmek istedi. Erken bir golden sonra artık oyunun tamamen kontrolü bize geçti ve farkı artırma şansı yakaladık. Sonunda umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim. Kişisel olarak geçen haftaki maçtan sonra bir şeyler olmuyorsa o zaman bir şeyleri değiştirmek için kendi adıma da kulüp adına da daha köklü düşünmenin zamanı geliyor. Bu kulüp bu tip durumları yüksek sağduyuyla atlatmış bir kulüp. Bu dönemde de hep yardımcı olundu ama öbür taraftan bir şeyler olmuyorsa düşünmek çok doğal bir süreç olacaktı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyorDoğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor
PARTNERTartışma yaratan çıkış: Pop müziği rezil ettiler!Tartışma yaratan çıkış: Pop müziği rezil ettiler!
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiİstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi
Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Çaykur Rizespor

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
13:01
İkindi
16:22
Akşam
19:03
Yatsı
20:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.