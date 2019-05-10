SPOR

Medipol Başakşehir'den Kamil Grosicki'ye transfer teklifi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.05.2019 09:04 | Son Güncelleme

Ülkemizde bir dönem Demir Grup Sivasspor forması giyen Polonyalı sol kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile ilgili ülkesinden gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Medipol Başakşehir'den Kamil Grosicki'ye transfer teklifi

Bir dönem Sivasspor forması da giyen Polonyalı Kamil Grosicki'nin Başakşehir'e transfer olabileceği iddia edildi. Polonya'nın Sports sitesinde yapılan haberde; 30 yaşındaki oyuncunun ilk opsiyonun İngiltere'de kalmak olduğu ancak, kulübü Hull City'nin gelecek sezon düşecek olan bütçesi nedeniyle takımdan ayrılacağı belirtildi.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir teklifte bulundu. Haberde Grosicki'nin de Turuncu Lacivertli kulübe gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Premier Lig'e çıkamayan ve önümüzdeki yıl da Championship'te kalacak olan Hull City'nin bu sezonki en güçlü silahlarından olan yıldız oyuncu, 9 gol ve 12 asistle sezonu tamamladı. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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başakşehir Kamil Grosicki hull city İngiltere Premier Lig

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