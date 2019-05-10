Medipol Başakşehir'den Kamil Grosicki'ye transfer teklifi

Bir dönem Sivasspor forması da giyen Polonyalı Kamil Grosicki'nin Başakşehir'e transfer olabileceği iddia edildi. Polonya'nın Sports sitesinde yapılan haberde; 30 yaşındaki oyuncunun ilk opsiyonun İngiltere'de kalmak olduğu ancak, kulübü Hull City'nin gelecek sezon düşecek olan bütçesi nedeniyle takımdan ayrılacağı belirtildi.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir teklifte bulundu. Haberde Grosicki'nin de Turuncu Lacivertli kulübe gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Premier Lig'e çıkamayan ve önümüzdeki yıl da Championship'te kalacak olan Hull City'nin bu sezonki en güçlü silahlarından olan yıldız oyuncu, 9 gol ve 12 asistle sezonu tamamladı. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

