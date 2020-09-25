SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

FUTBOL HABERLERİ  | 25.09.2020 08:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Maçın kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Futbolseverler Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda merak ediyor.

Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 3. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. İkitelli'de yer alan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman?

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek ilk haftaya güzel başladı. Fatih Karagümrük 36 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ikinci karşılaşmasını Gaziantep FK ile yaptı ve 2-2 berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman

BAŞAKŞEHİR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler tarafından takip edilen maç hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak merak ediliyor. Başakşehir - Karagümrük maçı 25 Eylül Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bu akşam gerçekleşecek olan maçta Fatih Karagümrük'ün sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'i şöyle; Aykut, Ramazan, Zukanoviç, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Vato Arveladze, Dari, Artur Sobiech (Mevlüt).

Bu akşam gerçekleşecek olan maçta Başakşehir'in sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'i şöyle; Mert Caiçara Skrtel Epureanu Mbombo Mahmut Tekdemir İrfan Can Visca Aleksic Crivelli Ba.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
'Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor''Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor'
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
G.Saray UEFA'da bir üst turda
G.Saray UEFA'da bir üst turda
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum
Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?
Başakşehir'den sürpriz 11'i
Uğur Balcıoğlu: Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor
'Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor'
Kocaelispor'da şok istifa
Kocaelispor'da şok istifa
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
İşte G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi
Yalçın Ayhan futbolu bıraktığını açıkladı
Yalçın Ayhan futbolu bıraktığını açıkladı
Evren Turhan ve Emre Bol arasında tartışma! Canlı yayını terk etti
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.