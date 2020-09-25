Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 3. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. İkitelli'de yer alan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ne zaman?

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek ilk haftaya güzel başladı. Fatih Karagümrük 36 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ikinci karşılaşmasını Gaziantep FK ile yaptı ve 2-2 berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan olacak.

BAŞAKŞEHİR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler tarafından takip edilen maç hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak merak ediliyor. Başakşehir - Karagümrük maçı 25 Eylül Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.