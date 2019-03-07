SPOR

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını Hüseyin Göçek yönetecek.

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Başakşehir ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şöyle:

8 Mart Cuma
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Abdülkadir Bitigen)

9 Mart Cumartesi
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Serkan Çınar)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Hüseyin Göçek)

10 Mart Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Koray Gençerler)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Halis Özkahya)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)

11 Mart Pazartesi
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Arda Kardeşler)

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
''VAR'dan sonra hatalar arttı''''VAR'dan sonra hatalar arttı''
Hagi'nin menajerinden bomba itiraf!Hagi'nin menajerinden bomba itiraf!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Fenerbahçe hüseyin göçek

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Şenol Güneş'in olay fotoğrafı ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in olay fotoğrafı ortaya çıktı!

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Okuyucu Yorumları 6 yorum
koyu G.saray li hakem güzel is.maci kimsenin canı yanmasın diye beraberliğe yatirir
fanatik 6s li hüseyin göçek bu hafta fenere çalışacak. böylece hem fb hakemle kazanıyor algısı yaratılacak hem de 6s nin önü açılacak. bi taşla 2 kuş hesabı yani.
büyük gs li hüseyin başakşehirin yenilmesi için her türlü güzelliği biz fenerbahçeye yapar. umarım hakemin konuşulmadığı bir maç olur!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç hayatını kaybetti

Cüneyt Çakır'ın acı günü

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Başakşehir-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu

Abdurrahman Arıcı: VAR'dan sonra hakem hataları arttı

''VAR'dan sonra hatalar arttı''

Hagi'nin menajerinden bomba Fenerbahçe itirafı!

Hagi'nin menajerinden bomba itiraf!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Hamzaoğlu imzayı attı

Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (24. hafta itibari ile)

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.