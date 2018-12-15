Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi Barış Şimşek oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, ligde geride kalan 15 haftada 23 VAR, 4 de AVAR görevlerinde bulundu.

42 yaşındaki hakem, Başakşehir'in evinde Sivasspor'a 1-0 kaybettiği mücadelenin de Video Yardımcı Hakem'liğini yapmıştı. Barış Şimşek, sarı-kırmızılı takımın maçlarındaki son görevine ise Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıktı. Tecrübeli hakem, bu müsabakada AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak hizmet verdi.

Ayrıca Şimşek, sezon başında Süper Kupa'da Akhisarspor'un penaltılar sonucu sarı-kırmızılıları 6-5 yenerek kupaya uzandığı karşılaşmanın da Video Yardımcı Hakem Asistanı'ydı.

TERİM ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Barış Şimşek, son olarak sarı kırmızılıların, Fenerbahçe ile oynadığı ve 2-2 biten olaylı derbide AVAR olarak görev almış ve Fatih Terim'den tepki çekmişti. Fatih Terim, derbi sonrası, "Geçen hafta da Barış Şimşek bu hafta da. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Şimşek." ifadelerini kullanmıştı.

Barış Şimşek, bu sezon 5. kez Galatasaray maçında VAR veya AVAR olarak görev alacak.

