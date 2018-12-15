SPOR

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi Barış Şimşek oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.12.2018 13:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu. Şimşek, ligde geride kalan 15 haftada 23 VAR, 4 AVAR olmak üzere toplam 27 defa VAR odasına girdi.

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi Barış Şimşek oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, ligde geride kalan 15 haftada 23 VAR, 4 de AVAR görevlerinde bulundu.

42 yaşındaki hakem, Başakşehir'in evinde Sivasspor'a 1-0 kaybettiği mücadelenin de Video Yardımcı Hakem'liğini yapmıştı. Barış Şimşek, sarı-kırmızılı takımın maçlarındaki son görevine ise Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıktı. Tecrübeli hakem, bu müsabakada AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak hizmet verdi.

Ayrıca Şimşek, sezon başında Süper Kupa'da Akhisarspor'un penaltılar sonucu sarı-kırmızılıları 6-5 yenerek kupaya uzandığı karşılaşmanın da Video Yardımcı Hakem Asistanı'ydı.

TERİM ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Barış Şimşek, son olarak sarı kırmızılıların, Fenerbahçe ile oynadığı ve 2-2 biten olaylı derbide AVAR olarak görev almış ve Fatih Terim'den tepki çekmişti. Fatih Terim, derbi sonrası, "Geçen hafta da Barış Şimşek bu hafta da. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Şimşek." ifadelerini kullanmıştı.

Barış Şimşek, bu sezon 5. kez Galatasaray maçında VAR veya AVAR olarak görev alacak.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
200 milyon TL'lik fiyasko!200 milyon TL'lik fiyasko!
Ne Göz-Göz ne TimsahNe Göz-Göz ne Timsah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Medipol Başakşehir Barış Şimşek VAR

En Çok Okunan Haberler

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Mariano Flamengo ile anlaştı! Son sözü G.Saray söyleyecek

Mariano Flamengo ile anlaştı! Son sözü G.Saray söyleyecek

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki yardımcıları belli oldu

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki yardımcıları belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Ersun Yanal'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Ersun Yanal'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdıden hayırlı olsun GS kesın yenılecek
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi Barış Şimşek oldu

TFF'den Terim'i çileden çıkaracak karar!

4 büyükler 2000 yılından bu yana teknik adamlara 200 milyon TL tazminat ödedi

200 milyon TL'lik fiyasko!

Göztepe 0 - 0 Bursaspor

Ne Göz-Göz ne Timsah

Mehmet Özdilek'ten Ersun Yanal yorumu

M. Özdilek'ten Yanal yorumu

PFDK'dan menajerlere ihtar

PFDK'dan menajerlere ihtar

Süper Lig’e Türk teknik adam damgası

Süper Lig’e Türk hoca damgası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.