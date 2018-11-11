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Emre Belözoğlu planı ortaya çıktı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’de yıldız futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili plan ortaya çıktı. Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, “Emre'nin futbola nasıl hizmet etmek istediği önemli. Kulübümüz, Emre’ye kapılarını açmıştır” dedi.

Emre Belözoğlu planı ortaya çıktı!

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı’nın sistemi içinde önemli bir yer edinen Emre Belözoğlu ile ilgili plan ortaya çıktı.

Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığını yaptığı Medipol Başakşehir, sezon sonunda Emre Belözoğlu ile masaya oturacak. Taraflar, fikir alış verişinde bulunacak ve Emre Belözoğlu’na her anlamda yardımcı olunmaya çalışılacak. Medipol Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu’nun tavrına göre strateji belirleyecek ve bu doğrultuda bir yol haritası ortaya çıkmış olacak.

Başakşehir Kulübü eğer Emre Belözğlu, “Ben futbolu kesin olarak bırakıyorum. Projelerim var” derse bu projeleri dinleyecek ve ona göre bir plan ortaya çıkacak. Fakat tecrübeli futbolcu, “Futbolu sezon sonunda bırakmayı düşünüyordum. Ama ben kendimi iyi hissediyorum, devam etmek istiyorum” derse konu tekrar gözden geçirilecek. Abdullah Avcı’nın da fikri burada belirleyici olacak. İlerlemiş yaşına karşın profesyonel bir yapısı olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve kendisinden daha genç isimlere taş çıkartan Belözoğlu’ndan memnun...

"EMRE'YE KAPILAR AÇILMIŞTIR"
Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, “Emre gerçekten de iyi bir profesyonel. Futbola nasıl hizmet etmek istediği önemli. Kulübümüz, Emre’ye kapılarını açmıştır” dedi.

Başakşehir’deki 4. sezonunu geçiren Emre Belözoğlu, bu sezon 7 maçta görev aldı. 4 maçta sahaya ilk 11’de çıkan Belözoğlu, 403 dakika sahada kaldı. Kariyerine Galatasaray’da başlayan Emre Belözoğlu, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe ve Atletico Madrid formalarını da terletmişti. (Ajansspor)


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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir emre belözoğlu Mustafa Saral

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