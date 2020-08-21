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Medipol Başakşehir'in forma ve spor giyim tedarikçisi Bilcee oldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın forma ve spor giyim resmi tedarikçisinin Bilcee markası olduğu duyuruldu.

Medipol Başakşehir'in forma ve spor giyim tedarikçisi Bilcee oldu

Bil Group firmasından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir, önümüzdeki 2 sezon boyunca tamamen yerli ve milli marka Bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği formalar ile spor kıyafetlerini giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ürünlerin Başakşehir Store mağazası ve "bilcee.com" sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
macron u da bu firma üretiyor ne farketti ki
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