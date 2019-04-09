SPOR

Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'deki performansıyla dikkat çeken 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Mahmut Tekdemir, ön libero ve stoperde görev yapıyor.

Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Mahmut Tekdemir, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın joker oyuncularından biri oldu. Asıl mevkisi ön libero olan Mahmut, turuncu-lacivertli takımda stoperde de görev yapıyor. Sezona ön liberoda başlayan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezonun 15. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşması ile stoper pozisyonuna geçti. Mahmut Tekdemir, Fas asıllı Portekizli stoper Manuel da Costa'nın devre arasında satılması ve Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'nun da sakatlığı ile Abdullah Avcı'nın stoperdeki ilk tercihi konumuna geldi.

350. MAÇ HEYECANI

Bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Mahmut, Medipol Başakşehir'in en fazla maça çıkan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Deneyimli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de 278, Türkiye Kupası'nda 29, TFF 1. Lig'de 29 ve Avrupa kupalarında 13 maçta toplam 349 kez sahaya çıktı. Mahmut, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşması ile turuncu-lacivertli takımdaki 350. resmi maçını oynayacak.

PROFESYONEL HAYATI BAŞAKŞEHİR'DE GEÇTİ

Kariyerine İstanbul'un amatör takımlarından Eroğluspor'da başlayan ve daha sonra Damlaspor'a geçen Mahmut, 16 yaşında bugünkü adı Medipol Başakşehir olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 18 yaşında profesyonel sözleşmeye imza atan Mahmut, 13'ü A takımda olmak üzere 15 yıldır İstanbul ekibinin formasını giyiyor. Profesyonel kariyerinde Medipol Başakşehir'den başka bir takımın formasını giymeyen Mahmut, İstanbul ekibinin Süper Lig'e çıktığı 2006-2007 ve 2013-2014 sezonlarında iki kez 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

MİLLİ TAKIM'DA İLK MİLLİ MAÇINA 27 YAŞINDA ÇIKTI

A Milli Takım'ın teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup ettiği Avrupa Şampiyonası Eleme Grup maçlarında ilk 11'de görev yapan Mahmut, bu iki mücadelede de 90 dakika sahada kaldı. Ay-yıldızlı formayı toplamda 10 kez terleten Mahmut, ilk maçına 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan özel karşılaşmada 27 yaşında çıktı.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 YARDIMCI ANTRENÖRLE TAKIM ARKADAŞI

Mahmut Tekdemir, Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılıklarını yapan üç isimle de eski takım arkadaşı. Tecrübeli oyuncu, Avcı'nın yardımcılarından Recep Uçar, Orhan Ak ve Haluk Güngör ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da birlikte forma giymişti.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
Emre Belözoğlu çılgına döndü! Formayı yırttı ve...Emre Belözoğlu çılgına döndü! Formayı yırttı ve...
'Türkiye'ye örnek olmaya çalışıyoruz''Türkiye'ye örnek olmaya çalışıyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tekdemir Spor Toto Süper Lig başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Chelsea'nin yıldızı alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Chelsea'nin yıldızı alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler

Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Robinho'dan ayrılık sinyali

Robinho'dan ayrılık sinyali

Başakşehir'den Premier Lig'e!..

Başakşehir'den Premier Lig'e!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

Başakşehir'in jokeri Mahmut

Emre Belözoğlu, hakem kararı sonrası formasını yırttı!

Emre Belözoğlu çılgına döndü! Formayı yırttı ve...

Abdullah Avcı: Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz

'Türkiye'ye örnek olmaya çalışıyoruz'

Emre Belözoğlu: İnşallah yolun sonunda biz şampiyon olacağız

Emre Belözoğlu'nun şampiyonluk iddiası

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu sahalara geri dönüyor

Emre Belözoğlu geri dönüyor

Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler

Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.