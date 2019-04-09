Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Mahmut Tekdemir, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın joker oyuncularından biri oldu. Asıl mevkisi ön libero olan Mahmut, turuncu-lacivertli takımda stoperde de görev yapıyor. Sezona ön liberoda başlayan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezonun 15. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşması ile stoper pozisyonuna geçti. Mahmut Tekdemir, Fas asıllı Portekizli stoper Manuel da Costa'nın devre arasında satılması ve Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'nun da sakatlığı ile Abdullah Avcı'nın stoperdeki ilk tercihi konumuna geldi.

350. MAÇ HEYECANI

Bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Mahmut, Medipol Başakşehir'in en fazla maça çıkan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Deneyimli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de 278, Türkiye Kupası'nda 29, TFF 1. Lig'de 29 ve Avrupa kupalarında 13 maçta toplam 349 kez sahaya çıktı. Mahmut, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşması ile turuncu-lacivertli takımdaki 350. resmi maçını oynayacak.