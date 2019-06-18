SPOR

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Takımdaki geleceği soru işareti olan Slovak stoper Martin Skrtel ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli stoper ile masaya oturan ve anlaşma sağlayamayan deneyimli stoper Türkiye'de kalıyor.

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda Galatasaray'a kaptıran, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesiyle takımı Okan Buruk'a emanet eden ve yeni sezonda da iddialı bir ekip kurmak isteyen Başakşehir, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İstanbul ekibi son olarak gündemine Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel'i aldı. TRT Spor'un haberine göre Başakşehir tecrübeli savunmacı ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Fenerbahçe'de özellikle Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği ancak yönetimin yüksek maliyeti nedeniyle sıcak bakmaması Skrtel'in başka bir takımla anlaşmasını kolaylaştırıyor. Tecrübeli savunmacının Başakşehir ile anlaştığı iddia edilirken, arada ufak pürüzlerin kaldığı da gelen bilgiler arasında.

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyorF.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor
İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektupİşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Martin Skrtel Medipol Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Şampiyonluk kutlamasında kan aktı! Yaralılar var

Şampiyonluk kutlamasında kan aktı! Yaralılar var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Gomis'ten Fenerbahçe mesajı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!

F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor

F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor

İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği o mektup

İşte Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a gönderdiği mektup

Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak, Fenerbahçe'den ihraç edildi

Efsane ismin oğlu F.Bahçe'den ihraç edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert açıklama: Ayağınızı denk alın

Ali Koç'tan sert açıklama: Ayağınızı denk alın

Fenerbahçe’nin borcu, 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.