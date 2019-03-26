Medipol Başakşehir'in milli oyuncuları, gösterdikleri performansla göz doldurdu

Ligde en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde, yer alan ve ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir'de kaleci Mert Günok, Mahmut Tekdemir ve kaptan Emre Belözoğlu A Milli Futbol Takımı'nda, Emmanuel Adebayor Togo formasıyla, Edin Visca Bosna Hersek ile Fedor Kudryashov ise Rusya Milli Takımı ile önemli karşılaşmalara çıktı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı ise 4-0'la geçen Milliler 2'de 2 yaptı. Milli takıma 4 önemli oyuncusunu gönderen ancak sakatlığı nedeniyle İrfan Can Kahveci'nin kamp kadrosundan ayrılmasıyla birlikte 3 futbolcusunun iyi oyunuyla gururlanan turuncu lacivertlilerde Mert Günok ve Mahmut Tekdemir iki maçta da 90 dakika sahada kalırken, Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 65'inci dakikada yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı. Tecrübeli oyuncu, Moldova maçında da 84'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

ADEBAYOR'UN GOLÜ YETMEDİ

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Togo'nun Benin'e 2-1'lik skorla mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika forma giyen Emmanuel Adebayor, 71'inci dakikada attığı beraberlik golüne rağmen mağlubiyete engel olamadı. Benin, 12'nci dakikada David Djigla ve 83'üncü dakikada Steve Mounie'nin golleriyle Togo karşısında 3 puanın sahibi oldu.