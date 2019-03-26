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Medipol Başakşehir'in milli oyuncuları, gösterdikleri performansla göz doldurdu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de futbolcuların milli takımda gösterdikleri performans göz doldurdu.

Medipol Başakşehir'in milli oyuncuları, gösterdikleri performansla göz doldurdu

Ligde en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde, yer alan ve ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir'de kaleci Mert Günok, Mahmut Tekdemir ve kaptan Emre Belözoğlu A Milli Futbol Takımı'nda, Emmanuel Adebayor Togo formasıyla, Edin Visca Bosna Hersek ile Fedor Kudryashov ise Rusya Milli Takımı ile önemli karşılaşmalara çıktı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı ise 4-0'la geçen Milliler 2'de 2 yaptı. Milli takıma 4 önemli oyuncusunu gönderen ancak sakatlığı nedeniyle İrfan Can Kahveci'nin kamp kadrosundan ayrılmasıyla birlikte 3 futbolcusunun iyi oyunuyla gururlanan turuncu lacivertlilerde Mert Günok ve Mahmut Tekdemir iki maçta da 90 dakika sahada kalırken, Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 65'inci dakikada yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı. Tecrübeli oyuncu, Moldova maçında da 84'üncü dakikada oyuna dahil oldu.

ADEBAYOR'UN GOLÜ YETMEDİ

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Togo'nun Benin'e 2-1'lik skorla mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika forma giyen Emmanuel Adebayor, 71'inci dakikada attığı beraberlik golüne rağmen mağlubiyete engel olamadı. Benin, 12'nci dakikada David Djigla ve 83'üncü dakikada Steve Mounie'nin golleriyle Togo karşısında 3 puanın sahibi oldu.

YİNE VİSCA YİNE ASİST

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek'in Ermenistan'ı 2-1'lik skorla geçtiği mücadelede Edin Visca, takımının 2'nci golünde Deni Milosevic'e asist yaparak kritik bir rol oynadı. Bosna Hersek, Ermenistan'ı Rade Krunic ve Atiker Konyaspor forması giyen Deni Milosevic'in golleriyle mağlup etti. Ermenistan'ın tek golü Henrikh Mkhitaryan'dan geldi.

GÖREV ADAMI KUDRYASHOV

Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'na 3-1'lik Belçika mağlubiyetiyle başlayan ancak ikinci maçında Kazakistan'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Rusya'da Fedor Kudryashov, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un en güvendiği isimlerin başında geldi. Belçika mücadelesinde defans hattının ortasında yer alan, Kazakistan maçında ise esas mevkii sol bekte görev yapan Kudryashov, iyi oyunuyla göz doldurdu

MERT GÜNOK BİLDİĞİNİZ GİBİ

Süper Lig'in 13 golle en az gol yiyen ekibi olan ve oynanan 27 mücadelenin 15'inde kalesini gole kapayarak Avrupa'daki meslektaşlarıyla kıyasıya mücadele içinde olan Mert Günok uzun bir aradan sonra sırtına geçirdiği milli forma ile çıktığı iki mücadelede de rakiplere gol izni vermedi. Milli takım kalesinde güven veren Mert'in, gerisinde forma bekleyen Uğurcan Çakır ve Muhammed Şengezer ile de özel ilgilendiği öğrenildi.

GÜNEŞ'İN SAHA İÇİNDEKİ LİDERİ EMRE BELÖZOĞLU

Milli takım formasını 97'nci kez terleten 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktör Şenol Güneş'in saha içindeki yardımcısı konumunda. Yaşına rağmen istekli ve mücadeleci oyununu sürdüren Belözoğlu, saha içinde de genç oyuncuları yönlendiriyor. Tecrübeli futbolcunun, Arnavutluk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Moldova maçına sonradan oyuna gitmesine rağmen genç oyuncularla sürekli konuşması ve ilgilenmesi de milli takımın yeni yolcuğunda önemli yer bir rol oynadı.

SAVUNMADA GÜVENCE MAHMUT TEKDEMİR

Hem defansif orta saha, hem de stoperde görev alan Mahmut Tekdemir, Arnavutluk ve Moldova maçlarında çok önemli defansif müdahalelerle rakip atakları keserken, kritik paslarla da gol öncesi pozisyonların hazırlanmasında büyük etken oldu. Ligde teknik direktör Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerin başında gelen Mahmut Tekdemir'e Şenol Güneş de önemli görevler yüklerken, defansif anlamda ne kadar önemli bir oyuncunu gösterdi. İki mücadelede de 90 dakika sahada kalan Mahmut Tekdemir, milli takımın genç defans hattını da rahatlatan isim oldu.

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