Medipol Başakşehir’in üç silahşorü; Crivelli, Demba ve Visca

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalarak kulüp tarihinde bir ilki yaşayan Başakşehir, Süper Lig’de de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Zorlu Göztepe deplasmanından da 3-0’lık galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertliler, 52 puanla lider konumda bulunuyor.

Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde hücum ağırlıklı bir oyun anlayışı benimseyen İstanbul ekibi, attığı 49 golle de 2014-2015 sezonundan bu yana 25. haftaya kadar olan bölümlerdeki en fazla skor ürettiği dönemi yaşıyor. Turuncu-lacivertli takımın özellikle gol yollarındaki bu başarısında üç isim ön planda.

CRIVELLI, DEMBA BA VE VISCA ETKİSİ

M.Başakşehir’in geldiğimiz haftaya kadar bulduğu 49 golün 10’unda Crivelli, 9’unda Demba Ba, 8’inde de Visca imzası var.

Sezon başında takıma katılmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleci oyunla takdir toplayan Enzo Crivelli ile ağır sakatlık süreçlerinden geçmesine rağmen eski formunu aratmayan Ba ve turuncu-lacivertli forma altında sekiz sezondur önemli işlere imza atan Visca, gollerin yüzde 55’ine katkı sağlayarak bir nevi Başakşehir’i sırtlayan futbolcular oldu.