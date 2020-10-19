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Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Almanya'ya geldi.

Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da

İstanbul'dan özel uçakla Leipzig/Halle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli ekip, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı RB Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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