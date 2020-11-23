Medipol Başakşehir kafilesi, İngiltere'de

İstanbul'dan özel uçakla Manchester Havalimanı'na ulaşan Medipol Başakşehir kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 21.30'da karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 22.00'de bu statta gerçekleştirecek.

