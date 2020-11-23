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Medipol Başakşehir kafilesi, İngiltere'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.11.2020 18:03 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, İngiltere'ye geldi.

Medipol Başakşehir kafilesi, İngiltere'de

İstanbul'dan özel uçakla Manchester Havalimanı'na ulaşan Medipol Başakşehir kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 21.30'da karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 22.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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