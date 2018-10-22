Medipol Başakşehir kalesine duvar ördü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu topladığı 18 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, bu süreçte rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Özellikle son iki sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan İstanbul ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda da zirve mücadelesini sürdürüyor.

Ligde en az gol yiyen takım

Medipol Başakşehir, 9. hafta itibariyle kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımın bu alandaki en yakın takipçileri ise kalesinde 8 gol gören Ankaragücü.

Başakşehir, yediği 4 golün 2'sini iç saha, 2'sini de dış saha maçlarında gördü. Ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşma hariç diğer 3 dış saha mücadelelerinde adeta kalesine duvar ördü. Medipol Başakşehir, evindeki golleri ise 3-1 kazanılan Akhisarspor ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarında yedi.