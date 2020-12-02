Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası H Grubu'nda Almanya'nın Leipzig takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Leipzig'in 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

İkinci yardıda temsilcimiz Başakşehir 3-1 geriden gelerek beraberliği yakaladı... İrfan Can Kahveci'nin 3 gol attığı maçta son dakikada yıkıldık.

Leipzig, son dakikada attığı golle M.Başakşehir'i 4-3 yendi. Alexander Sörloth, RB Leipzig'teki 11. maçında ilk golünü Başakşehir'e 90+2. dakikada attı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla temsilcimiz Başakşehir 3 puanla 4. sırada, PSG bir maç eksiğiyle 6 puanla 3. sırada, Leipzig 9 puanla 2. sırada ve Manchester United 9 puanla ilk sırada yer aldı.

