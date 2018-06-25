Medipol Başakşehir Sosa'dan haber bekliyor!

Trabzonspor'dan yüksek yıllık kazancı nedeniyle ayrılması beklenen Jose Sosa'ya talip olan Başakşehir, Arjantinli orta sahadan haber bekliyor.
Sosa'nın olumlu yanıt vermesi halinde İstanbul kulübü Trabzonspor ile masaya oturacak.
Ağaoğlu: Transferde öncelik defans hattı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
İlk hedeflerinin defansı güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Yoğun olarak transfer çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyacımız olan bölge defans. Bu da bugün yarın netleşir" dedi.
(Sabah)
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