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Medipol Başakşehir Sosa'dan haber bekliyor!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Transfer döneminde, adı sıklıkla Beşiktaş'la anılan Jose Sosa'ya sürpriz bir talip çıktı. Medipol Başakşehir, Jose Sosa'dan transfer için haber bekliyor.

Medipol Başakşehir Sosa'dan haber bekliyor!

Trabzonspor'dan yüksek yıllık kazancı nedeniyle ayrılması beklenen Jose Sosa'ya talip olan Başakşehir, Arjantinli orta sahadan haber bekliyor.

Sosa'nın olumlu yanıt vermesi halinde İstanbul kulübü Trabzonspor ile masaya oturacak.

Ağaoğlu: Transferde öncelik defans hattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İlk hedeflerinin defansı güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Yoğun olarak transfer çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyacımız olan bölge defans. Bu da bugün yarın netleşir" dedi.

(Sabah)

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Medipol Başakşehir jose sosa

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