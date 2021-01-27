YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

27.01.2021 19:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

İSTANBUL (AA) - Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:22
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı

Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbol: Misli.com 2. Lig

Akbank, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yerini aldı

Akbank, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yerini aldı

Vodafone Business'tan KOBİ'leri dijital geleceğe taşıyan sanal fuara destek

Vodafone Business'tan KOBİ'leri dijital geleceğe taşıyan sanal fuara destek

Bahçeşehir Koleji "2023’e Doğru Dijital Çalıştayı"nda dijital eğitim deneyimini paylaştı

Bahçeşehir Koleji "2023’e Doğru Dijital Çalıştayı"nda dijital eğitim deneyimini paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.