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Medipol Başakşehir, Vieira'yı Belçika ekibine kiralık olarak gönderdi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.10.2020 19:59 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiraladı.

Medipol Başakşehir, Vieira'yı Belçika ekibine kiralık olarak gönderdi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, bir yıllığına Belçika Ligi takımlarından KV Red Star Waasland-Beveren’e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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