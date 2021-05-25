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Medipol Başakşehir, Volkan Babacan’ın sözleşmesini uzattı

25.05.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Volkan Babacan’ın sözleşmesini uzattı

Başakşehir, tecrübeli kalecinin sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Volkan Babacan
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