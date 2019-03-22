Medipol Başakşehirli Emmanuel Adebayor emekli olacağı tarihi söyledi

Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, milli takım kampında yaptığı açıklamalarla ülke gündemine damga vurdu. Togo’nun yıldızı Emmanuel Adebayor, milli takımı bırakma konusundaki kararını açıkladı.

Pazar günü oynanacak müsabaka öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü santrfor, "Sonuç ne olursa olsun bu maç, Togo formasını giydiğim son karşılaşma olabilir" ifadelerini kullandı.

Bugüne dek Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez fileleri sarsan Adebayor'un Başakşehir ile olan sözleşmesi ise 2020 yazında sona eriyor.

