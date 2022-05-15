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Medipol'den Hemşirelik Haftası etkinlikleri

15.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı: - "Teknolojiden çok faydalanıyoruz ama hiçbir teknoloji biz hemşirelerin yerini asla tutamaz. Hemşirelere her zaman ihtiyaç duyulacağı için gelecek planlaması yapan öğrenciler bu mesleğe yoğun ilgi gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, "Teknolojiden çok faydalanıyoruz ama hiçbir teknoloji biz hemşirelerin yerini asla tutamaz. Hemşirelere her zaman ihtiyaç duyulacağı için gelecek planlaması yapan öğrenciler bu mesleğe yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Meryem Kapancı, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinliklerinde konuştu.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Kapancı, "Teknolojiden çok faydalanıyoruz ama hiçbir teknoloji biz hemşirelerin yerini asla tutamaz. Hemşirelere her zaman ihtiyaç duyulacağı için gelecek planlaması yapan öğrenciler bu mesleğe yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin sayısız faydalarının yanı sıra riskleri konusunda da dikkatli olduklarını aktaran Kapancı, şunları kaydetti:

"Teknoloji bizi hızlandırıp işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştırırken diğer taraftan 'hasta-hemşire iletişiminde sorunlara yol açar mı?' sorusunu kendimize soruyoruz. Odak noktamız, hasta ve hasta güvenliği. Teknoloji, hataları azaltabilir ancak teknolojinin fazla kullanımı, eksik kullanımı ya da yanlış kullanımı hataların oluşmasına katkıda da bulunabilir. Buna engel olmak için hasta güvenliği kültürü oluşturulmalı, ihtiyaçlar doğru belirlenmeli, kanıt temelli seçimler yapılmalı, kullanıcı eğitimlerine azami özen gösterilmeli, amacına uygun kullanılmalı, etkinliği sürekli takip edilmeli ve karşılaştırılmalı, olumsuzluklar ve hataların raporlanması sağlanmalı, kullanılan teknolojinin periyodik bakımları yapılmalı, düzenli denetimler yapılmalı, teknolojinin değil, hastanın hemşiresi olunmalı."

- "Sağlık hizmetlerinin mekandan bağımsız verilmesi konusunda çözümlerde artış oldu"

Yapay zeka uygulamaları, robot hemşire yardımcıları ve klinik karar destek uygulamalarının hemşirelerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldığını aktaran Kapancı, "Pandeminin etkisiyle sağlık hizmetlerinin mekandan bağımsız verilmesi konusunda çözümlerde artış olduğunu söyleyebiliriz. Evde sağlık hizmetlerinin teknolojinin sağladığı imkanlarla birlikte kapsamı genişlemiş oldu, mobil sağlık hizmetlerine yatırımlar arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Meslektaşlarını pandemi süreci boyunca düşmanla göğüs göğüse çarpışan öncü güçlere benzeten Kapancı, "Hemşireler, beceri, özveri ve adanmışlıkları ile toplumsal sağlık krizlerinde başrolü üstlendiler. Bu süreci çetin bir savaşa benzetirsek hemşireleri düşmanla göğüs göğüse çarpışan öncü güçlere benzetebiliriz. Kimselerin cesaret edemediği ortamlarda hekimler, hemşireler ve hasta bakıcılar canla başla hastaların yeniden sağlığına kavuşması ve toplumun bu hastalıktan korunması için fedakarca gece gündüz çalıştılar." ifadelerini kullandı.

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