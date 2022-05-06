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Mega yat "Titan" Bodrum'a geldi

06.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega yat "Titan" Bodrum'a geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarına demirledi.

Mısır'dan gelen yat, Fethiye'nin ardından Gökova koylarını dolaştıktan sonra Bodrum ilçesine ulaştı.

İçerisinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor.

Yata önceki gün Fethiye Limanı'nda Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt ile yiyecek ve içecek ikmali de yapılmıştı.

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