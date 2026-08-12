Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor

Dolphin Tayfunu ve muson yağışlarının vurduğu Filipinler’de en az 15 kişi hayatını kaybetti. Manila’da sel sularının sürüklediği tonlarca çöp, kentte adeta çevre felaketine yol açtı.

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor

Filipinler’de gökyüzünden yağan yağmurun ardından bu kez sokaklardan çöp yağdı; Manila’da sel sularının taşıdığı atıklar kentin bazı bölgelerini adeta dev bir çöplüğe çevirdi.

Filipinler'de tayfunun neden olduğu şiddetli sellerde en az 15 kişi hayatını kaybederken birçok şehir ve kasaba ise adeta çöplerle doldu.

Güneybatı muson rüzgarları "Habagat" ile birleşen ve günlerdir ada ülkesine muazzam miktarda yağmur getiren birkaç tropikal fırtınanın tetiklediği seller ve toprak kaymaları yaşandı. Köylerin tamamı sular altında kaldı, evler yıkıldı ve yollar geçilmez hale geldi.

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor 1

Manila metropolündeki durum ise uluslararası kamuoyunun büyük ilgisini çekti...

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor 2

Çok sayıda sokak ve yerleşim alanı diz hizasına kadar su altında kalırken. Su kütleleri, yerleşim alanlarından, çöplüklerden ve kanalizasyonlardan plastik şişeleri, ambalajları, ahşabı, mobilyaları ve ev eşyalarını sürükledi.

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor 3

Filipinler'in başkenti Manila'nın banliyölerinden Parañaque şehrindeki Redemptorist Kanalı'nda devasa çöp yığınları oluştu. Atıklar su yolunu tıkarken su kütlelerinin boşalması zorlaştı.

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor 4

ATIK KRİZİ OLUŞTU

Hükümet şimdiden "atık krizi"nden bahsederken büyük bir temizlik çalışması emri verdi. Ağır ekipmanlar, tekneler ve insan gücüyle işçiler, kanalı yüzen çöp dağlarından kurtarmak için pis kokulu yığınların arasından mücadele ediyorlar.

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor 5

Meteorologlar daha fazla yağmur konusunda uyarıyor. Aynı zamanda, mevcut tayfun mevsimi, hava kayıtlarının başlangıcından bu yana en şiddetlileri arasında olabilir.

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor 6

Bunun nedeni, tropikal kasırgaların oluşumunu destekleyen El Niño iklim olayının yoğunlaşması... Özellikle Filipinler'in yanı sıra Çin, Japonya ve Vietnam da etkileniyor.

Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor 7

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı! TikTok’ta ürün yiyerek 35 bin takipçiye ulaştı!
Nasreddin Hoca'nın maya yaptığı göl yeniden bereketlendi!Nasreddin Hoca'nın maya yaptığı göl yeniden bereketlendi!

Anahtar Kelimeler:
sel Filipinler çöplük çöp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Muzaffer Şirin neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı!

Muzaffer Şirin neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı!

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.