Megakentte şoke eden manzara! İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor

Filipinler’de gökyüzünden yağan yağmurun ardından bu kez sokaklardan çöp yağdı; Manila’da sel sularının taşıdığı atıklar kentin bazı bölgelerini adeta dev bir çöplüğe çevirdi.

Filipinler'de tayfunun neden olduğu şiddetli sellerde en az 15 kişi hayatını kaybederken birçok şehir ve kasaba ise adeta çöplerle doldu.

Güneybatı muson rüzgarları "Habagat" ile birleşen ve günlerdir ada ülkesine muazzam miktarda yağmur getiren birkaç tropikal fırtınanın tetiklediği seller ve toprak kaymaları yaşandı. Köylerin tamamı sular altında kaldı, evler yıkıldı ve yollar geçilmez hale geldi.

Manila metropolündeki durum ise uluslararası kamuoyunun büyük ilgisini çekti...

Çok sayıda sokak ve yerleşim alanı diz hizasına kadar su altında kalırken. Su kütleleri, yerleşim alanlarından, çöplüklerden ve kanalizasyonlardan plastik şişeleri, ambalajları, ahşabı, mobilyaları ve ev eşyalarını sürükledi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın banliyölerinden Parañaque şehrindeki Redemptorist Kanalı'nda devasa çöp yığınları oluştu. Atıklar su yolunu tıkarken su kütlelerinin boşalması zorlaştı.

ATIK KRİZİ OLUŞTU

Hükümet şimdiden "atık krizi"nden bahsederken büyük bir temizlik çalışması emri verdi. Ağır ekipmanlar, tekneler ve insan gücüyle işçiler, kanalı yüzen çöp dağlarından kurtarmak için pis kokulu yığınların arasından mücadele ediyorlar.

Meteorologlar daha fazla yağmur konusunda uyarıyor. Aynı zamanda, mevcut tayfun mevsimi, hava kayıtlarının başlangıcından bu yana en şiddetlileri arasında olabilir.

Bunun nedeni, tropikal kasırgaların oluşumunu destekleyen El Niño iklim olayının yoğunlaşması... Özellikle Filipinler'in yanı sıra Çin, Japonya ve Vietnam da etkileniyor.