MAGAZİN

Megan Barton ayrılıktan sonra fena dağıttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

İngiltere'nin reytingleri alt üst eden programı Aşk Adası'nın ateşli güzeli Megan Barton, buz patenci sevgilisi Wes Nelson'la ayrılığın ardından kendini gecelere attı. Barton'un dansı geceye damga vurdu.

Aşk Adası'nın 24 yaşındaki güzeli Megan Barton Hudson, daha geçtiğimiz hafta 20 yaşındaki buz patenci sevgilisi Wes Nelson'la çılgın aşk pozları verirken, geçtiğimiz gün ayrılık haberini duyurdu.

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Aşk Adası'ndaki en yakın kız arkadaşı Samira Mighty ile gece dışarı çıkan Megan, soluğu İngiltere Brighton'daki bir gece kulübünde aldı.

24 yaşındaki Megan Barton Hanson, yeni ilişki durumunu kutlama havasındaydı.

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Megan, o gece alkolün dozunu kaçırmış olacak ki, mini mavi elbisesiyle kalabalığın önünde twerk dansı yapmaya başladı.

Ünlü isim barda herkesin şaşkın bakışlarına aldırmadı.


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Megan Barton Megan Barton dans Wes Nelson

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