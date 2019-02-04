Megan Barton ayrılıktan sonra fena dağıttı

Aşk Adası'nın 24 yaşındaki güzeli Megan Barton Hudson, daha geçtiğimiz hafta 20 yaşındaki buz patenci sevgilisi Wes Nelson'la çılgın aşk pozları verirken, geçtiğimiz gün ayrılık haberini duyurdu.

Aşk Adası'ndaki en yakın kız arkadaşı Samira Mighty ile gece dışarı çıkan Megan, soluğu İngiltere Brighton'daki bir gece kulübünde aldı.

24 yaşındaki Megan Barton Hanson, yeni ilişki durumunu kutlama havasındaydı.

Megan, o gece alkolün dozunu kaçırmış olacak ki, mini mavi elbisesiyle kalabalığın önünde twerk dansı yapmaya başladı.

Ünlü isim barda herkesin şaşkın bakışlarına aldırmadı.



