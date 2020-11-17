Megan Barton Hanson’dan seks bağımlılığı sorusuna bomba cevap

Megan Barton Hanson itiraflarıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Aşk Adası yıldızı Instagram’da kendisine seks hayatı hakkında sorulan sorulara cesur yanıtlar verdi. Megan Barton Hanson’ın bir takipçisi şimdiye kadar seks yaptığı en çılgın yer neresiydi diye sordu.

Genç yıldız, riski ve adrenalini sevdiğini söyleyen Hanson; uçakta, komşularının bahçesinde ve kendi bahçesinde güneşlenirken ilişkiye girdiğini itiraf etti. Bir takipçisinin “seks bağımlılık yapıyor mu?” sorusuna, 'Bağımlı olunacak daha kötü şeyler var' diye cevap verdi.

MEGAN BARTON HANSON: 'NE KADAR İYİ YAPTIĞIMA İNANAMIYORUM'

OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını paylaşarak 800 bin sterlinden daha fazla para kazanan ünlü isim "ben de hesap açmayı düşünüyorum" diyen takipçisine başkalarının ne düşündüğünü önemsememesi gerektiğini söyledi ve devam etti:

'Yıllardır erkekler ve büyük şirketler, ürün satmak için kadınların cinselliğini kullandılar. Finansal olarak istikrarlı, özgürleşmiş ve bedeninizin sahipliğini üstlendiğinizde, çok mutlu olacaksınız. OnlyFans, kadınların gücü geri almasına izin veriyor.'