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Megan Barton Hanson’dan seks bağımlılığı sorusuna bomba cevap

17.11.2020 10:28 | Son Güncelleme:
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Megan Barton Hanson’dan seks bağımlılığı sorusuna bomba cevap

Megan Barton Hanson, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Oldukça cesur sorulara samimi cevaplar veren Hanson’ın seks bağımlılığıyla ilgili soruya verdiği yanıt ise olay oldu.

Megan Barton Hanson itiraflarıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Aşk Adası yıldızı Instagram’da kendisine seks hayatı hakkında sorulan sorulara cesur yanıtlar verdi. Megan Barton Hanson’ın bir takipçisi şimdiye kadar seks yaptığı en çılgın yer neresiydi diye sordu.

Genç yıldız, riski ve adrenalini sevdiğini söyleyen Hanson; uçakta, komşularının bahçesinde ve kendi bahçesinde güneşlenirken ilişkiye girdiğini itiraf etti. Bir takipçisinin “seks bağımlılık yapıyor mu?” sorusuna, 'Bağımlı olunacak daha kötü şeyler var' diye cevap verdi.

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MEGAN BARTON HANSON: 'NE KADAR İYİ YAPTIĞIMA İNANAMIYORUM'

OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını paylaşarak 800 bin sterlinden daha fazla para kazanan ünlü isim "ben de hesap açmayı düşünüyorum" diyen takipçisine başkalarının ne düşündüğünü önemsememesi gerektiğini söyledi ve devam etti:

'Yıllardır erkekler ve büyük şirketler, ürün satmak için kadınların cinselliğini kullandılar. Finansal olarak istikrarlı, özgürleşmiş ve bedeninizin sahipliğini üstlendiğinizde, çok mutlu olacaksınız. OnlyFans, kadınların gücü geri almasına izin veriyor.'

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Megan Barton Hanson OnlyFans'tan elde ettiği kazançla geçtiğimiz günlerde kendine yeni bir ev aldı. Kazandığı paralarla daha çok ev satın almak istediğini söyledi.

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Megan Barton Hanson The Sun'a şunları söyledi: 'OnlyFans ile gurur duyuyorum. Seks endüstrisinde birlikte çalıştığım kızların web kamerasından ne kadar kazandığını biliyordum, bu yüzden ''Neden olmasın?'' diye düşündüm. Ne kadar iyi yaptığıma inanamıyorum.'

Megan Barton-Hanson para için değil zevk için soyunuyorMegan Barton-Hanson para için değil zevk için soyunuyor


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
fazla güzel
Komşunun bahçesinde yaptığın komşuylaysa karısı çıldırmıştır, yok değilse komşu çıldırmıştır ben nasıl görmedim diye :)
vaayyy beee,gerçekten cok güçlü.

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