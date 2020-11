Megan Barton-Hanson para için değil zevk için soyunuyor

Aşk Adası programıyla adını duyuran Megan Barton-Hanson, 3 yıldır estetik ameliyat yaptırmadığını açıkladı. Estetik yaptırmadığı için daha mutlu olduğunu söyleyen televizyon yıldızı botoks yaptırmaya devam ediyor.

Görünüşünden artık tamamen memnun olduğunu dile getiren Megan Barton-Hanson, en son üç yıl önce dudaklarına dolgu yaptırdığını botoksu da dudak dolgularını desteklemek için yaptırdığını söyledi.

MEGAN BARTON-HANSON: 'PİŞMAN DEĞİLİM'

Şimdiye kadar meme büyütme, burun estetiği ile birlikte kulaklarını düzelttiren yıldız, şimdiye kadar yaptırdığı cerrahi prosedürlerden pişman olmadığını dile getirdi.

You Come First adlı yeni podcast serisinde konuşan genç kadın, 'Her şeyi genç yaşta yaptırdım. Hepsi sağlam duruyor. Sadece yaptırdığım işlemleri desteklemek için botoks yaptırıyorum. Bunun dışında gerçekten başka bir şey yapmıyorum. Görünüşümden gerçekten çok memnunum' dedi.

OnlyFans hesabı hakkında da konuşan Megan Barton-Hanson, platformda çıplak fotoğraflar paylaşmadığını, sadece yaratıcı çekimler için striptiz yaptığını söyledi. 'OnlyFans için çekim yapmayı çok sevdim' diyen Hanson, oradan gelen paraya da ihtiyacı olmadığını söyledi.