MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Megan Fox'tan ritüel itirafı! "Kanımızı içiyoruz"

Megan Fox'tan ritüel itirafı! "Kanımızı içiyoruz"

27.04.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film setinde tanıştığı Machine Gun Kelly için evliliğini bitiren Megan Fox ilişkisiyle ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Daha önce evlilik teklifi aldığında da gündeme gelen Fox sevgilisiyle zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı.

Megan Fox'tan ritüel itirafı! "Kanımızı içiyoruz"

Brian Austin Green ile ayrılıp Machine Gun Kelly ile sevgili olan Megan Fox kısa süre önce nişanlandı. Erotik pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift ilginç ritüellere sahip. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini itiraf etti.

Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

"KADEHLERDEN İÇMİYORUZ"

Fox, "Birbirimizin kanını içiyoruz" dediğinde kimsenin aklına "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtti. Ünlü oyuncu, bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirdi.

Ekran Alıntısı

NİŞANLISI DAHA TEHLİKELİ

Astrolojiye meraklı olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum” dedi. Bu tür ritüeller için “Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim” diyen Fox, nişanlısı Kelly’nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini dile getirdi.

2

Megan Fox ile gerçek adı "Colson Baker" olan Machine Gun Kelly'nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum" diyerek acı haberi verdi“İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum" diyerek acı haberi verdi
Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...
Haydar Dümen benzetmesi! Korona olan sevgilisini terk etti! Cinsel organı... Haydar Dümen benzetmesi! Korona olan sevgilisini terk etti! Cinsel organı...
Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırkikindi yağmurları başlıyor!

Kırkikindi yağmurları başlıyor!

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’

‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti’

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kararları Erdoğan duyurmuştu! İçişleri, genelge yayınladı

Kararları Erdoğan duyurmuştu! İçişleri, genelge yayınladı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Bali pozlarına yakışıklı oyuncu dayanamadı

Bali pozlarına yakışıklı oyuncu dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Sakın bu hataya düşmeyin! Etkisi inanılmaz

Sakın bu hataya düşmeyin! Etkisi inanılmaz

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.