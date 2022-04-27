Megan Fox'tan ritüel itirafı! "Kanımızı içiyoruz"

Brian Austin Green ile ayrılıp Machine Gun Kelly ile sevgili olan Megan Fox kısa süre önce nişanlandı. Erotik pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift ilginç ritüellere sahip. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini itiraf etti.

Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

"KADEHLERDEN İÇMİYORUZ"

Fox, "Birbirimizin kanını içiyoruz" dediğinde kimsenin aklına "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtti. Ünlü oyuncu, bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirdi.

NİŞANLISI DAHA TEHLİKELİ

Astrolojiye meraklı olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum” dedi. Bu tür ritüeller için “Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim” diyen Fox, nişanlısı Kelly’nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini dile getirdi.

Megan Fox ile gerçek adı "Colson Baker" olan Machine Gun Kelly'nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.

