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Megan Fox, Vanity Fair Oscar partisinde tek başına! Yüzüğü de yoktu

14.03.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megan Fox, pazar günü Vanity Fair Oscar Partisi'nde tek başınaydı ve nişan yüzüğünü takmadığı gözlerden kaçmadı. Fox bir süredir nişanlısı Machine Gun Kelly ile sorunlar yaşıyordu. Güzel oyuncu iddialı tarzıyla da dikkat çekti.

Megan Fox, Vanity Fair Oscar partisinde tek başına! Yüzüğü de yoktu

Meslektaşı ve üç çocuğunun babası Brian Austin Green ile 11 yıllık evliliğini Machine Gun Kelly için bitiren Megan Fox şu sıralar nişanlısıyla sorunlar yaşıyor. İlişki terapisine de giden çift ilişkilerini pek toparlıyor gibi görünmüyor.

Aldatıldığı ve şiddet gördüğü iddia edilen güzel oyuncu Vanity Fair Oscar Partisi'ne yalnız geldi.

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Geçtiğimiz yıl silikon yaptırdığı göğüslerini açıkta bırakan güzel oyuncu bu sefer yüzğünü de takmamıştı. Bir elmas kolye içinde göz kamaştırıcı görünen oyuncu için en dikkat çekici olan, erkek arkadaşı tarafından kişisel olarak tasarlanan nişan yüzüğünün parmağında olmamasıydı...

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Siyah kıyafetini takılarıyla tamamlayan Megan Fox görünümüyle hayranlarından tam not aldı.


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