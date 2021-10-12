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Megan Fox ve genç sevgilisi Machine Gun Kelly’den olay pozlar! Çırılçıplak soyunup sevgilisinin cinsel organına silah doğrulttu

12.10.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood oyuncusu Megan Fox, British GQ Style'ın Sonbahar/Kış sayısının 2021 sayısının kapağına özel sevgilisi Machine Gun Kelly ile objektif karşısına geçti. Birbirinden sansasyonel pozlar veren çift, yaptıkları açıklamalarla da bir kez daha dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Megan Fox ve genç sevgilisi Machine Gun Kelly’den olay pozlar! Çırılçıplak soyunup sevgilisinin cinsel organına silah doğrulttu

Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında tanınırlık kazanan oyuncu ve model Megan Fox, geçtiğimiz yıl çekilen Midnight In The Switchgrass filminin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Machine Gun Kelly ile olay yaratmaya devam ediyor.

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35 yaşındaki oyuncu ile 31 yaşındaki şarkıcı, British GQ'nun yeni sayısı için birlikte objektif karşısına geçti. Birbirinden olay pozlara imza atan ikili, açıklamalarıyla da dikkat çekti. Hem Megan Fox hem de MAchine Gun Kelly, özel fotoğraflardan bir kısmını kendi Instagram sayfalarından paylaştı. Megan Fox’un çırılçıplak şekilde elindeki silahı sevgilisi Machine Gun Kelly’nin cinsel organına doğrulttuğu fotoğrafı ise dünya basınının gündemine oturdu.

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"EN KARANLIK PERİ MASALI"

Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin 'kendi ruhunun yansıması' olduğunu söylerken, yaşadıklarının en karanlık peri masalı olduğunu dile getirdi.

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Gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly, yayına şunları söyledi: “Bozulmuş evlerden geldim ve aşkın asla işe yaramadığını gördüm. Sonra pop kültüründe artık romantik filmlerin bile yapılmadığı bir yerde büyüdüm. Hayatımın 30 yılını hiç arzu duymadan harcamak canımı acıtıyor.”

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2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Brian Austin Green ile evlenen ve bu evlilikten 3 çocuğu olan Megan Fox, Machine Gun Kelly ile tanıştıktan sonra jet hızında boşanarak yeni aşka yelken açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
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