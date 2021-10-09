MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Genç sevgili yaradı! Megan Fox’tan çarpıcı imaj değişikliği: Şeytanın kızı

Genç sevgili yaradı! Megan Fox’tan çarpıcı imaj değişikliği: Şeytanın kızı

09.10.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megan Fox, siyah saçlarına veda ederek gümüş rengine boyadı. Manken ve oyuncu, uğruna 10 yıllık kocasını terk ederek müzisyen Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Genç sevgili yaradı! Megan Fox’tan çarpıcı imaj değişikliği: Şeytanın kızı

Megan Fox, bir süredir şarkıcı Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor. Bir film setinde tanışan ikili ilk görüşte aşk yaşamış, o dönem evli olan Megan Fox kendisi gibi oyuncu ve 3 çocuğunun babası olan Brian Austin Green’le tek celsede boşandı.

“ŞEYTANIN KIZI BÖYLE GÖRÜNÜYOR”

Amerikalı oyuncu, manken ve yapımcı Megan Fox, Johnny & Clyde filminde yeni bir seri katil rolü için siyah saçlarını açık gümüş rengine boyadı ve Instragam’daki hesabında şunları yazdı: “Şeytanın kızı böyle görünüyor.”

a

Daily Mail’in haberine göre Amerikalı ünlü oyuncu ve manken Megan Fox, şu sıralar yeni filmi için hummalı bir hazırlık içinde. 35 yaşındaki Fox, dekolteli bir fotoğrafını paylaştı ve Instragam’daki hesabından hayranlarına hem yeni imajını hem de yeni filmini duyurmuş oldu. 17 milyona yakın takipçisi olan Megan Fox’un fotoğrafı 3 milyon beğeni topladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava
106 yaşında, astım ve kalp hastası! Koronavirüsü böyle yendi106 yaşında, astım ve kalp hastası! Koronavirüsü böyle yendi
Mehmet Dinçerler kimdir, aslen nereli? Mehmet Dinçerler kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
Megan Fox Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.