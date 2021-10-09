Genç sevgili yaradı! Megan Fox’tan çarpıcı imaj değişikliği: Şeytanın kızı

Megan Fox, bir süredir şarkıcı Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor. Bir film setinde tanışan ikili ilk görüşte aşk yaşamış, o dönem evli olan Megan Fox kendisi gibi oyuncu ve 3 çocuğunun babası olan Brian Austin Green’le tek celsede boşandı.

“ŞEYTANIN KIZI BÖYLE GÖRÜNÜYOR”

Amerikalı oyuncu, manken ve yapımcı Megan Fox, Johnny & Clyde filminde yeni bir seri katil rolü için siyah saçlarını açık gümüş rengine boyadı ve Instragam’daki hesabında şunları yazdı: “Şeytanın kızı böyle görünüyor.”

Daily Mail’in haberine göre Amerikalı ünlü oyuncu ve manken Megan Fox, şu sıralar yeni filmi için hummalı bir hazırlık içinde. 35 yaşındaki Fox, dekolteli bir fotoğrafını paylaştı ve Instragam’daki hesabından hayranlarına hem yeni imajını hem de yeni filmini duyurmuş oldu. 17 milyona yakın takipçisi olan Megan Fox’un fotoğrafı 3 milyon beğeni topladı.

