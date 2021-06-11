Meğer aylardır beraberlermiş! Tuba Büyüküstün'ün gizli aşkı ortaya çıktı

Star oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz yıl ocak ayında uzun yıllar beraber olduğu işletmeci Umut Evirgen'den ayrıldı. Büyük aşkın bitişi herkeste şaşkınlık yarattı. Ama asıl şok Umut Evirgen'in çok kısa süre oyuncu Melisa Şenolsun'la birlikte görüntülenmesiyle geldi. Umut Evirgen kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açsa da, Tuba Büyüküstün'ün kalbi boş kaldı. İşine yoğunlaşan oyuncu, karantina boyunca YouTube kanalıyla uğraştı ve sonra "Sefirin Kızı" dizisinden gelen başrol teklifini kabul etti. Bodrum'da yaşamaya başlayan oyuncunun evinden uzakta aşktan da iyice uzaklaşacağı düşünülüyordu. Meğer aylardır devam eden bir ilişkisi varmış!

Bodrum'da el ele

Tuba Büyüküstün'ün danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bu iddialar bir fotoğrafla doğrulandı.

Ünlü oyuncunun hayranları, ikilinin Bodrum'da "Sefirin Kızı"nın çekildiği döneme ait bir fotoğrafını ortaya çıkardı. Yani, çift ilişkilerini Bodrum sayesinde aylardır gözden uzakta tutmayı başarmış gibi görünüyor.



