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Meğer Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer öncesi onu istemişti! Teklif aldığını resmen doğruladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2025 08:03
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Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Beşiktaş'ta yeni hoca Ole Gunnar Solskjaer olurken Siyah-Beyazlılar'ın bu isim öncesi teklif götürdüğü isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Meğer Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer öncesi onu istemişti! Teklif aldığını resmen doğruladı

Trendyol Süper Lig'de son olarak Samsunspor'u çalıştıran Gisdol HT Spor'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gisdol açıklamasında "Buradaki deneyimimiz çok değerliydi bizim için. Çok güzel insanlarla tanıştık. Ligin kalitesi hak ettiği değeri Avrupa'da görmüyor ama bunu değiştirmek mümkün. Genel anlamda buradaki futbol kalitesi hemen görünmüyor. O kadar yol kat edilmiş değil ama çok iyi oyuncular ve hocalar var. Ancak bunu pazarlamak Süper Lig'in büyük ihtiyacı. Türkiye şu anda hak ettiği değeri görmüyor." ifadelerini kullandı.

"KORUMAK İSTİYORUM ÇÜNKÜ..."

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Süper Lig'deki hakem tartışmalarına değinen Gisdol, "Hakemleri korumak istiyorum çünkü Türkiye'de yapmak isteyeceğim son şey hakemlik. Federasyona ve yetkililere büyük bir iş düşüyor. Bence hakemlere bu kadar yüklenmemek gerekir. Hakemlerin işlerini iyi yapabileceği ortamın oluşması lazım." dedi.

TEKLİFİ DOĞRULADI

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"Beşiktaş'ta görüşmeler oldu. Doğru. Ama başka kulüplerle de oldu. Bu konuda neden oldu ya da olmadıya bakmak istemiyoruz. Bizim için önemli olan gelecekteki proje. İnandığımız bir projeye başlamak istiyoruz. Türkiye'de olursa güzel olur, Avrupa'nın başka yerinde olursa da olur."

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör beşiktaş
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