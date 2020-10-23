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Meğer çok kolaymış! Çamaşır makinesinde tereyağı bakın nasıl yapılıyor...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.10.2020 07:26 | Son Güncelleme:
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Meğer çok kolaymış! Çamaşır makinesinde tereyağı bakın nasıl yapılıyor...

Kalsiyum açısından zengin olan tereyağı; sağlığa oldukça yararlı bir besindir. Kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezlerindendir. Özellikle pilav yaparken tereyağı kullanmak lezzetini artırır. Peki gelin tereyağı çamaşır makinesinde nasıl yapılır, öğrenelim.

Tereyağ yapımı zahmetli bir iş ve her zaman tutması zordur. Son günlerin trendi olan ve merak edilen konulardan çamaşır makinesinde tereyağ yapmak bir o kadar kolay. Peki, gerçekten çamaşır makinesinde yapılır mı? Nasıl yapılır? Hangi malzemeler gerekli? Yapımı kolay mı?

MALZEMELER

Çamaşır makinesinde tereyağ yapmak çok kolay. İhtiyacınız olan sadece 6 malzeme ve bunları evinizde kolayca bulabilirsiniz. Bu malzemeler;

1 kilo yoğurt kaymağı
1 büyük su bardağı yoğurt
2 su bardağı buzlu su
Plastik bidon
Çarşaf
Süzgeç

Bu malzemeler elinizde varsa tereyağ yapmak çok kolay.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE TEREYAĞI NASIL YAPILIR?

Yapımı çok kolay olduğu gibi güzel sonuçlar da alabilirsiniz. İşte yapım aşamaları;

Turşu bidonu gibi plastik bidonun içine kaymak yoğurdu koyup bidonun kapağını sıkıca kapatın. Sonra, bidonu çarşafa sarıp makinenin içine yerleştirin.
Makinenin sıkma ve ısı ayarlarını iptal edip 55 dakika duruluma modunda çalıştırın.
Bu süre sonunda bidonu makineden alıp içine buzlu suyu ilave edin.
2-3 dakika elinizle bidonu çalkalayın.
Süzgecin üstüne bir bez ya da tülbent serip bidonun içindekileri süzgece dökün ve süzün. Süzdüğünüz bu suyu ayran yapıp içebilirsiniz ya da kek ve böreklerinizde değerlendirebilirsiniz.
Bu işlemden sonra tereyağı yıkama işlemine geçin.

TEREYAĞI NASIL YIKANIR?

Tereyağını 2 kere soğuk suyla ve iyice sıkarak yoğurun. Böylece sudan tamamen arınır.
Elde ettiğimiz tereyağını 1-2 saat buzdolabında bekletin. Ve tereyağınız hazır. Doğal tereyağınızı kahvaltıda ve yemeklerinizde tüketebilirsiniz.

TEREYAĞININ FAYDALARI

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.
Tereyağın içinde bulunan beta karotenler gözü korur ve göz rahatsızlıklarını önler.
Eklemler ve kemikleri korur.
Kireçlenmeyi önler.
Antioksidandır.
Bu kadar faydalı ve lezzetli olması tereyağ tüketmek için bir nedendir. Tabii ki faydalı olması için doğal tereyağ tüketilmelidir. Son dönemde, doğal ve sağlıklı ürünler tüketmek gün geçtikçe önemli hale geliyor. Böyle olunca da evde nasıl tereyağ yapılması gerektiğini öğrenmek istiyorsunuz. Aynı zamanda, doğal tereyağını köy pazarlarından ve mandıradan alabilirsiniz. Ancak, içinizde bir şüphe olmaması için ve kendiniz yapmak isterseniz tereyağını birçok şekilde yapabilirsiniz.

Tereyağını kaşıkla ve mikserle yapabilirsiniz. Ama her zaman olumlu sonuç alamayabilirsiniz. Bu yöntemler hem zor hem de yorucudur. Bunların dışında en kolay yöntem; çamaşır makinesinde tereyağ yapmaktır.

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