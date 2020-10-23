Meğer çok kolaymış! Çamaşır makinesinde tereyağı bakın nasıl yapılıyor...

Tereyağ yapımı zahmetli bir iş ve her zaman tutması zordur. Son günlerin trendi olan ve merak edilen konulardan çamaşır makinesinde tereyağ yapmak bir o kadar kolay. Peki, gerçekten çamaşır makinesinde yapılır mı? Nasıl yapılır? Hangi malzemeler gerekli? Yapımı kolay mı?

MALZEMELER

Çamaşır makinesinde tereyağ yapmak çok kolay. İhtiyacınız olan sadece 6 malzeme ve bunları evinizde kolayca bulabilirsiniz. Bu malzemeler;

1 kilo yoğurt kaymağı

1 büyük su bardağı yoğurt

2 su bardağı buzlu su

Plastik bidon

Çarşaf

Süzgeç

Bu malzemeler elinizde varsa tereyağ yapmak çok kolay.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE TEREYAĞI NASIL YAPILIR?

Yapımı çok kolay olduğu gibi güzel sonuçlar da alabilirsiniz. İşte yapım aşamaları;

Turşu bidonu gibi plastik bidonun içine kaymak yoğurdu koyup bidonun kapağını sıkıca kapatın. Sonra, bidonu çarşafa sarıp makinenin içine yerleştirin.

Makinenin sıkma ve ısı ayarlarını iptal edip 55 dakika duruluma modunda çalıştırın.

Bu süre sonunda bidonu makineden alıp içine buzlu suyu ilave edin.

2-3 dakika elinizle bidonu çalkalayın.

Süzgecin üstüne bir bez ya da tülbent serip bidonun içindekileri süzgece dökün ve süzün. Süzdüğünüz bu suyu ayran yapıp içebilirsiniz ya da kek ve böreklerinizde değerlendirebilirsiniz.

Bu işlemden sonra tereyağı yıkama işlemine geçin.