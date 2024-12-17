Meğer derbide tribündeymiş! Galatasaray transferde durmuyor... Osimhen'i bile unutturacak hamle! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası

Derbi zaferiyle şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız dönen Galatasaray, transferde de büyük oynuyor. Ligde devre arası yaklaşırken transfer temaslarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar'da çok konuşulacak bir isim gündemde.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray son olarak Roma'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Paulo Dybala ile ilgileniyor.

DERBİDE TRİBÜNDELERDİ

Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaraylı yöneticiler ile görüşmek üzere İstanbul'a gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip ettiği öğrenildi.

DYBALA SICAK BAKIYOR

Paulo Dybala, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Dybala transferinde menajer George Gardi de Galatasaray'ı temsilen Roma ile görüşmelerde bulunacak.

CİMBOM'UN YENİ 10'U

Dybala transferinin gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Mertens'in giydiği 10 numarayı giymesi bekleniyor.