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  4. Meğer derbide tribündeymiş! Galatasaray transferde durmuyor... Osimhen'i bile unutturacak hamle! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası

Meğer derbide tribündeymiş! Galatasaray transferde durmuyor... Osimhen'i bile unutturacak hamle! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.12.2024 12:05
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Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yürüyen Galatasaray'da transfer temasları da sıklaşırken Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sezon sonunda Mertens'in futbolu bırakması beklenirken yeni bir 10 numara arayışına giren Cimbom, yıldız bir isimle görüştü. İşte detaylar...

Meğer derbide tribündeymiş! Galatasaray transferde durmuyor... Osimhen'i bile unutturacak hamle! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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Derbi zaferiyle şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız dönen Galatasaray, transferde de büyük oynuyor. Ligde devre arası yaklaşırken transfer temaslarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar'da çok konuşulacak bir isim gündemde.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray son olarak Roma'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Paulo Dybala ile ilgileniyor.

DERBİDE TRİBÜNDELERDİ

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Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Galatasaraylı yöneticiler ile görüşmek üzere İstanbul'a gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünden takip ettiği öğrenildi.

DYBALA SICAK BAKIYOR

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Paulo Dybala, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Dybala transferinde menajer George Gardi de Galatasaray'ı temsilen Roma ile görüşmelerde bulunacak.

CİMBOM'UN YENİ 10'U

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Dybala transferinin gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Mertens'in giydiği 10 numarayı giymesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor Paulo Dybala son dakika galatasaray
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