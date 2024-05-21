Meğer gerçek bambaşkaymış... Ali Koç'un Galatasaray galibiyet sonrası sahaya nasıl girdiği ortaya çıktı! Bunu kimse düşünmemişti

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, maç önü ve maç sonu yaşananlar adeta maçın önüne geçti.
Başkan Ali Koç galibiyetin ardından stada gelip yöneticileriyle sahaya girdi, takımını tebrik etti. Galatasaraylı Yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Başkanı ve Yöneticisi Selahattin Baki arasında yaşananlar yeni bir krize sebep oldu.
Rams Park'a sonradan gelip akreditasyonsuz bir şekilde sahaya giren ve ardından Samandıra'da açıklama yapan Başkan Ali Koç'un, hak mahrumiyeti cezası sebebiyle yaptığı davranışların hukuksuz olduğu yönünde söylentiler yayıldı.
Ancak gerçek belli oldu. Günlük 15 bin TL bedeli olan cezayı ödeyen Ali Koç, haklarına bu sayede kavuştu. TFF'nin ise eski olan bu af kanunundan dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle 'ödeme' seçeneğini kaldırmayı düşündüğü ortaya çıktı.