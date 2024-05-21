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  4. Meğer gerçek bambaşkaymış... Ali Koç'un Galatasaray galibiyet sonrası sahaya nasıl girdiği ortaya çıktı! Bunu kimse düşünmemişti

Meğer gerçek bambaşkaymış... Ali Koç'un Galatasaray galibiyet sonrası sahaya nasıl girdiği ortaya çıktı! Bunu kimse düşünmemişti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.05.2024 10:07
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Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de büyük bir sevinç yaşanırken karşılaşmanın ardından takımıyla galibiyeti kutlamak üzere RAMS Park'a gelen ve çimlere çıkarak taraftarlarıyla sevinen Ali Koç ve oyuncuların bu hamlesi büyük tepki yaratırken, Koç'un yasak olmasına rağmen nasıl sahaya girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Meğer gerçek bambaşkaymış... Ali Koç'un Galatasaray galibiyet sonrası sahaya nasıl girdiği ortaya çıktı! Bunu kimse düşünmemişti

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, maç önü ve maç sonu yaşananlar adeta maçın önüne geçti.

SAHAYA GİRMESİ KRİZ YARATTI

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Başkan Ali Koç galibiyetin ardından stada gelip yöneticileriyle sahaya girdi, takımını tebrik etti. Galatasaraylı Yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Başkanı ve Yöneticisi Selahattin Baki arasında yaşananlar yeni bir krize sebep oldu.

GALATASARAY'DAN SERT TEPKİ

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Rams Park'a sonradan gelip akreditasyonsuz bir şekilde sahaya giren ve ardından Samandıra'da açıklama yapan Başkan Ali Koç'un, hak mahrumiyeti cezası sebebiyle yaptığı davranışların hukuksuz olduğu yönünde söylentiler yayıldı.

NASIL GİRDİĞİ BELLİ OLDU

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Ancak gerçek belli oldu. Günlük 15 bin TL bedeli olan cezayı ödeyen Ali Koç, haklarına bu sayede kavuştu. TFF'nin ise eski olan bu af kanunundan dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle 'ödeme' seçeneğini kaldırmayı düşündüğü ortaya çıktı.

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