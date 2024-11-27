'Meğer her şey para ve maddiyatmış' demişti! Ebru Şallı'dan nafaka açıklaması

Uğur Akkuş, 8 Kasım tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ebru Şallı'dan boşanma davası açtığını duyurmuştu. 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını ise şu sözlerle açıklamıştı:

"Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."

Uğur Akkuş’un boşanma açıklamasının ardından Ebru Şallı bir davette görüntülendi. Davette sorulara kısa kısa yanıt vermeye çalışan Şallı'ya nafaka sorusu da soruldu.

Ebru Şallı nafaka da talep etmediğini söylerken eşinin de ondan nafaka talep etmediğini anlaşarak ayrıldıklarını söyledi.

ORTAK MAL VARLIĞI AÇIKLAMASI

"Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok" diyen Şallı, ortak mal varlığı konusunda ise "Beraber ortak bir alımımız yok. Hiç öyle bir şey yok" demişti.