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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor! Akkuş davayı açtı: 'Meğer her şey para ve maddiyatmış'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.11.2024 00:05
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Bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan ve bu haberleri yalanlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. Uğur Akkuş 2019 yılında sade bir düğünle hayatını birleştirdiği Ebru Şallı'ya boşanma davası açtı. Akkuş, sosyal medya hesanından, "Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi “Mutsuz olmamdır” Ben bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!" dedi. İşte detaylar...

Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. İş insanı Akkuş, eşi eski manken Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş, "Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" dedi.

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Akkuş'un yazdığı metinde dikkat çeken kısımlar ise eşi Ebru Şallı'yı suçlayan ifadeler oldu.

İŞTE O AÇIKLAMA!

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Ebru Şallı'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama ya da paylaşım gelmedi.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Ebru Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile sade bir törenle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıllarda eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanacağı iddia edilmişti.

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Şallı, şiddet, aldatma ve dolandırıcılık içeren iddialar hakkında da çoğu zaman sessiz kalmıştı. Sıkıntılı günler geçirdiklerini kabul eden Ebru Şallı, evlilik süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu! Her şeyin hayırlısı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş
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