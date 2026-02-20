Meğer iftar sofrasında zehir saçıyormuş! Nedenini duyan şok oluyor

Gıda mühendisi Uğur Toprak, iftar için hazırlanan yemeklerin "soğusun" düşüncesiyle saatlerce oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yemekleri tüketebileceğimiz kadarını ısıtmalıyız. En büyük sorunlardan biri, yemeğin tekrar tekrar ısıtılıp soğutulmasıdır. Yiyeceğimiz miktarı ayrı bir kaba alıp ısıtarak tüketmeliyiz. Aksi halde mikroorganizmalar direnç geliştirip spor oluşturabilir ve bu durum gıda zehirlenmelerine yol açabilir” dedi.

Sofraların da çok erken kurulmaması gerektiğini belirten Toprak, mümkün olduğunca iftara yakın saatlerde hazırlık yapılmasının sıcak ve soğuk zincirin kırılmasını önleyeceğini ifade etti. Alışverişte ise soğuk zincire tabi ürünlerin ve donuk gıdaların en son alınması, hızlıca eve ulaştırılarak buzdolabına yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

YEMEKLERİ SAKLARKEN BU SÜRE ARALIKLARINA DİKKAT

Etli yemeklerin en fazla 1-2 gün, diğer yemeklerin ise 3-4 günden uzun süre dolapta bekletilmemesi gerektiğini dile getiren Toprak, özellikle Ramazan’da sık tüketilen kırmızı et, tavuk ve pilav gibi ürünlerin ocak üzerinde ya da tezgahta uzun süre bekletilmesinin ciddi zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundu. Meyve ve sebzelerin ise akan su altında iyice yıkanması gerektiğini hatırlattı.

Beslenme düzenine de değinen Toprak, iftarda hızlı yemek yemenin sindirim problemlerine yol açabileceğini belirterek, bol su tüketilmesini ve iftar sonrasında öğün sıklığının dengeli ayarlanmasını önerdi. Uzun süreli açlığın ardından aşırı yemek yemenin mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre Ramazan ayında küçük ihmaller büyük sağlık sorunlarına dönüşebiliyor; bu nedenle mutfakta hijyen ve doğru saklama koşulları her zamankinden daha önemli.